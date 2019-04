Chiusi: le iniziative per la Giornata di sensibilizzazione sull’autismo

Il programma delle attività, promosse assieme all'associazione Autismo Siena - Piccolo Principe,inizierà Martedì alle ore 11.00

CHIUSI. Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sull’Autismo a Chiusi saranno organizzate varie iniziative che coinvolgeranno anche le scuole del territorio. Il programma delle attività, promosse assieme all’associazione Autismo Siena – Piccolo Principe,inizierà Martedì alle ore 11.00 quando in Piazza Duomo, in Piazza XXVI Giugno e presso la Scuola di Infanzia del Bagnolo si svolgerà il Flash Mob “Girotondo Blu” al quale parteciperanno le bambine e i bambini dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi. Nella stessa giornata il Comune metterà a disposizione materiale sull’autismo nei principali luoghi pubblici,anche grazie al sostegno del Centro Commerciale Naturale Chiusivetrina, inoltre, i commercianti dedicheranno le proprie vetrine al colore blu e all’Autismo; in serata, inoltre, Piazza Duomo di illuminerà di Blu.

Le iniziative legate alla giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo proseguiranno venerdì 5 aprile alle ore 17.00 presso la sala conferenze San Francesco a Chiusi Città dove si svolgerà il convegno “Conoscere per Comprendere: Strumenti per accogliere l’Autismo”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Juri Bettollini interverranno nell’ordine: Alberto Negri, presidente Associazione Autismo Siena – Piccolo Principe, che presenterà l’associazione e le sue finalità; Claudia Rossi Paccani dott.ssa psicologa che affronterà il tema di come approcciarsi all’autismo; Stefania Santoni, Virginia Pietrini e Chiara Mencarelli professoresse della scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi che racconteranno le proprie esperienze dirette assieme agli studenti delle classi 3C ed ex 3D.

“La nostra città sarà molto attiva perché, sull’autismo, occorre una grande azione di sensibilizzazione e conoscenza – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore al sociale Sara Marchini – il programma che è stato organizzato ha dei momenti di riflessione molto importanti e per questo ringraziamo tutte le persone e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di queste iniziative”.

Oltre all’associazione “Autismo Siena – Piccolo Principe” le varie iniziative sono state organizzate con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi e il Centro Commerciale Naturale Chiusi vetrina, inoltre, anche l’associazione “Durante e Dopo di Noi” ha predisposto apposito materiale informativo.