Cetona: Notte dei Musei alla scoperta della Preistoria

Sabato 19 maggio, dalle 21 alle 23, apertura straordinaria per il Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona

Museo di Cetona

CETONA. Apertura straordinaria e con ingresso gratuito per il Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona nella Notte dei Musei in programma sabato 19 maggio in tutta Italia, su iniziativa del Ministero dei beni culturali. La struttura sarà aperta dalle ore 21 alle ore 23 e l’appuntamento aprirà anche l’edizione 2018 di Amico Museo, promosso ogni anno dalla Regione Toscana per promuovere e valorizzare il patrimonio museale e culturale del territorio.

Il Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona, allestito al piano terra del Palazzo comunale, accoglie i visitatori in nove sale e quattro sezioni dedicate alla vita preistorica sul Monte Cetona, dal Paleolitico (oltre 50 mila anni fa) all’Età del Bronzo (secondo millennio a.C.), passando per il Neolitico e l’Età del Rame. Ogni sezione accompagna alla sua scoperta attraverso postazioni multimediali touch screen, pannelli esplicativi, ricostruzioni e vetrine con reperti di vario genere, fra cui i resti di un mastodonte di età pliocenica, lo scheletro di un orso speleo, utensili in selce utilizzati dall’Uomo di Neanderthal, vasellame, oggetti in metallo, osso e pietra. Oltre al Museo, è possibile conoscere la Preistoria locale visitando il Parco archeologico-naturalistico e l’Archeodromo di Belverde, che coinvolgono i visitatori in un’esperienza di archeologia sperimentale rivolta a tutte le età, dagli adulti ai bambini, scoprendo come si viveva nella Preistoria e quali erano le attività principali e visitando un abitato in grotta risalente al Paleolitico medio e un villaggio dell’età del Bronzo, dove sono state ricostruite due capanne a grandezza naturale.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0578-239219 e 0578-269416, inviare un’e-mail all’indirizzo museo@comune.cetona.si.it oppure consultare il sito www.preistoriacetona.it.