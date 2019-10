Castellina: paesaggio e olio nuovo nella Camminata tra gli olivi

Domenica 27 ottobre torna la giornata nazionale promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio

CASTELLINA IN CHIANTI. A Castellina in Chianti si rinnova l’appuntamento con la Camminata tra gli olivi per riscoprire il territorio passeggiando e degustando olio nuovo di produzione locale. L’appuntamento con la giornata nazionale promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, alla sua terza edizione, è fissato per domenica 27 ottobre, con ritrovo alle ore 8.30 alla Casa dell’Acqua, in via Martiri di Montemaggio. Da lì partirà il percorso a piedi di 5 km lungo sentieri e strade bianche immersi nelle colline del Chianti, prima di concludere l’iniziativa con una degustazione di olio nuovo Chianti Classico DOP e un pranzo a base di prodotti tipici locali negli spazi dell’ufficio turistico in via Ferruccio, nel centro storico di Castellina in Chianti.

“La Camminata tra gli olivi – afferma Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti fresco di conferma come vicepresidente vicario delle Città dell’Olio e coordinatore regionale per la Toscana – rappresenta da tre anni una bella occasione per promuovere e valorizzare territorio e produzioni olivicole di eccellenza in tutta Italia. Con questo spirito, Castellina in Chianti rinnova con piacere la sua adesione con una passeggiata aperta a tutti che unirà il nostro patrimonio paesaggistico a una risorsa preziosa anche per il Chianti, quale è l’olio”.

Informazioni e partecipazione. A Castellina in Chianti la Camminata tra gli olivi conta sulla collaborazione delle sezioni di Radda e Castellina in Chianti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Giuliano da Sangallo e dell’Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti. La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende uno spuntino a metà percorso, il pranzo al termine della passeggiata e un gadget per ricordare l’iniziativa. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 0577-742339 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.castellina.si.it.