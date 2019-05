Cannoni è atleta dell’anno per i Veterani dello Sport

Grande riconoscimento per la sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana

SIENA. Grande soddisfazione per Gabriele Cannoni, atleta della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana. Cannoni è stato insignito del primo “Atleta dell’anno 2018” dalla sezione “Mario Celli” di Siena dei Veterani dello Sport. “Un bel riconoscimento – osserva il presidente della Polisportiva Antonio Saccone – che premia i risultati del singolo atleta, ma anche il lavoro effettuato dalla sezione Pattinaggio Corsa, fiore all’occhiello della nostra società, grazie all’impegno della direttrice Laura Perinti, del direttore di sezione Luca Cherubini, di tutto lo staff e anche delle famiglie, sempre a noi vicine. I complimenti miei e di tutta la giunta direttiva vanno a Gabriele Cannoni, ringraziamo i Veterani dello Sport e la presidente Luciana Francesconi per questo importante riconoscimento”. Il premio è stato consegnato in una cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi al Garden di Siena.

Nato a Siena nel 2002, nel 2018 Gabriele Cannoni, appartenente alla categoria Allievi, ha conseguito il titolo italiano nella gara 3000 a punti indoor; il titolo italiano nella gara 5000 a punti pista e nella gara 5000 a eliminazione, sempre su pista. E’ stato vicecampione italiano nella gara 1000 formula mondiale indoor e nella gara 5000 a punti su pista; terzo a livello italiano nella gara 1000 formula mondiale su pista, nella gara 10000 a eliminazione su strada e nella gara 5000 a punti sempre su strada. Ai campionati europei che si sono svolti a Ostenda (Belgio) con la Nazionale Allievi è stato oro nella gara 5000 a punti su pista, nella gara 15000 a eliminazione su strada e nella gara 3000 staffetta a squadre su pista. Poi argento nella gara 5000 a eliminazione su pista e bronzo nella gara 500 team sprint su pista. Con la maglia della Nazionale è stato anche primo classificato nella gara 5000 a punti e secondo classificato nella gara 500 sprint nel Trofeo internazionale a Geisingen in Germania.