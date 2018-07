Camigliano Blues: al via la XIII edizione

Due serate di grande musica, organizzate dall’Associazione Culturale Ricreativa Camigliano in collaborazione con Torrita Blues e Italian Blues Union

CAMIGLIANO. Il grande blues è a Camigliano il 28 luglio e il 4 agosto con la tredicesima edizione del festival internazionale “Camigliano Blues”.

Due serate di grande musica, organizzate dall’Associazione Culturale Ricreativa Camigliano in collaborazione con Torrita Blues e Italian Blues Union, dove si esalta l’abbinamento di blues, cibo e ottimo vino, il tutto nella suggestiva cornice del piccolo borgo di Camigliano, a pochi km da Montalcino, sede della nota Sagra del Galletto.

Il programma è ormai collaudato e di sicuro successo: la maestria delle cuoche dell’Associazione metterà a tavola gli ospiti, insieme ai musicisti, nella piazza del Pozzo, che a seguire potranno assistere al concerto di due band per ogni serata, comodamente seduti ad un tavolo riservato, sorseggiando ottimi vini.

Camigliano Blues si pregia da anni della fondamentale collaborazione di Luca Romani, ideatore e organizzatore del Torrita Blues, che anche quest’anno porterà sul palco nomi noti del panorama blues nazionale ed internazionale.

La prima serata del 28 luglio si apre con Bad Blues Quartet, band proveniente dalla Sardegna, che propone brani inediti, un blues influenzato da sonorità funk e dalla black music moderna. A seguire l’ospite d’onore, Andy J Forest, armonicista e chitarrista americano di fama internazionale, da sempre grande interprete del miglior blues di New Orleans, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.

La serata del 4 agosto è altrettanto interessante e piena del migliore blues: iniziano i perugini di The House Band, cover band di grande energia che propone un blues contaminato da influenze Rhythm’n’Blues, e a seguire un duo italiano di successo internazionale, i Bayou Moonshiners, dove Stephanie Ghizzoni e Max Lazzarin, vincitori tra l’altro dell’Italian Blues Challenge 2016, suonano un grande repertorio di New Orleans Funky and R’n’b’ di sicuro successo e coinvolgimento.

Inizio delle serate ore 20,00 con la cena su prenotazione, inizio concerti ore 21,30.

Per prenotare cena e tavolo al concerto basta chiamare il 335 5695919 o scrivere a info@camigliano.org .

Tutte le informazioni, news, foto ed altro sul sito www.camiglianoblues.org e sulla pagina facebook del festival.