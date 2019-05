Caccia al tesoro dedicata a Leonardo da Vinci agli Intronati

L'incontro è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni

SIENA. Con Enigmi, Luoghi e Giardini Segreti, in programma sabato prossimo 4 maggio alle ore 11, termina la rassegna ideata dalla Biblioteca e curata da PromoCultura, Eda Servizi e Topi Dalmata, che ha animato, con letture animate e laboratori, il sabato dei bambini dallo scorso settembre fino ad ora.

L’incontro, che come di consueto, si terrà negli spazi della Biblioteca Comunale degli Intronati (via della Sapienza, 3), rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, e, in questa occasione, sarà curato da tutti e tre i soggetti proponenti. Per celebrare Leonardo da Vinci, a 500 anni dalla sua scomparsa, verrà organizzata una grande caccia al tesoro, dove il libro sarà allo stesso tempo indizio e piacevole intrattenimento, per stimolare i piccoli partecipanti alla scoperta della biblioteca tramite i racconti e le fiabe del grande genio del Rinascimento.

La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0577 292636, in fascia oraria 9/19, oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@biblioteca.comune.siena.it, verificando la risposta di conferma.