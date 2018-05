In-Box dal vivo: si scopre il vincitore della sezione per ragazzi

Secondo giorno di programmazione: in scena altri 3 finalisti. Verrà proclamato nel pomeriggio dopo le repliche

SIENA – Secondo giorno di festival, ancora tanti spettacoli teatrali in scena al Teatro dei Rozzi e al Teatro del Costone: continua In-Box dal Vivo, fase finale del progetto In-Box, ideato da Straligut Teatro e dedicato a selezionare e promuovere i migliori talenti della scena teatrale emergente italiana. Le finali, ormai di casa a Siena, convogliano sulla città un numero ingente di artisti, operatori, stampa e pubblico. Il programma continua a gran ritmo con gli altri 3 finalisti di In-Box Verde, sezione del progetto dedicata al teatro per ragazzi: in palio 34 repliche e € 34.000 di cachet.

Sarà la giuria, composta da un membro per ogni teatro partner della rete, a scegliere questo pomeriggio come assegnare le repliche, dopo aver visto tutti gli spettacoli: l’appuntamento per la proclamazione è alla Sala della Suvera intorno alle 17.

Verde anche il pubblico che assiste agli spettacoli: alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Siena, trasportati a teatro grazie al supporto dello sponsor tecnico Tiemme. Alcune delle classi inoltre assisteranno agli spettacoli come premio per essersi particolarmente distinte durante il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia, ricicla… ruggisci!

IL PROGRAMMA DEL 16 MAGGIO

Il secondo giorno di gara parte con “Posidonia” di Teatro di Carta/Ombre Bianche Teatro (16 maggio, Teatro dei Rozzi, 9.30), avventuroso viaggio alla ricerca di un tesoro sommerso, continua con “Et amo forte ancora” di Locanda Spettacolo (16 maggio, Teatro del Costone, 11.00), inno alla vita, al crescere e trasformarsi, al diventare adulti. Ultimo finalista verde è “Valentina vuole” di Progetto g.g. (16 maggio, Teatro dei Rozzi, 14.30), storia di desideri e vizi, gabbie che non servono a niente, frulli di vento e libertà. Chiusa la sezione verde, In-Box dal Vivo ripartirà venerdì 18 con i 6 spettacoli finalisti In-Box, sezione dedicata al teatro e alle sue contaminazioni.

In-Box è un progetto di Straligut Teatro, realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; in collaborazione con Università degli Studi di Siena, Santa Chiara Lab, Dsu Toscana. Sponsor Tiemme, Ricrea, Corepla, Zurich Ag. di Trisciani e Bonucci; partner tecnici Nanaporject, Birreria La Diana, Big Blu. Media partner Puglia Off. Straligut fa parte di R.A.T. (Residenze artistiche toscane).

