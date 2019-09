Bimbimbici: continua la festa dei 30 anni della Fiab

SIENA. Pedali nel futuro, la Festa dei 30 anni di attività di FIAB Siena Amici della Bicicletta, continua a gonfie vele. Oggi, sabato 28 settembre, in collaborazione con Mosaico Siena e l’Università di Siena, l’associazione senese ha organizzato Bimbimbici di autunno. Tanti bambini delle scuole elementari e medie inferiori hanno partecipato alla pedalata cittadina e alla caccia al tesoro che si è tenuta al Giardino Botanico e in Piazza del Campo con premiazione finale alla Sala delle Lupe.

Poi, conclusione della bella manifestazione al rettorato dell’Università dove è stato allestito un rinfresco offerto dalla Bottega di Stigliano con prodotti a chilometro zero. Insomma, una iniziativa apprezzata da grandi e piccini che continua nel solco delle tante manifestazioni che l’associazione FIAB di Siena organizza per i più piccoli, a partire proprio da quel Bimbimbici, oggi iniziativa nazionale FIAB, che è nato a Siena e che con lo slogan di “strade sicure casa-scuola” intende riproporre l’esigenza di una nuova mobilità che guardi a tutte quelle categorie di cittadini, a partire dai bambini, che si muovono con difficoltà in mezzo ad un traffico motorizzato sempre più insostenibile.