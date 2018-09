Ascianesi a tavola con la cena del Menciaiolo

Una serata tra divertimento e piatti tipici da vivere insieme nel segno del forte attaccamento e del senso di appartenenza al Paese del Garbo

ASCIANO. Il paese del Garbo saluta l’estate con un appuntamento imperdibile per ogni ascianese: la Cena del Menciaiolo con consegna delle onorificenze 2018. L’appuntamento, organizzato dalla locale Pro Loco e dall’amministrazione comunale, è per venerdì 21 settembre alleScuderie del Gran Duca (ore 20,30).

Un’antica tradizione racconta che ogni ascianese che beve l’acqua che sgorga dalla fontana della Mencia, posta sotto la Torre Civica, non possa dimenticare il suo paese natio e, ovunque viva, faccia di tutto per tornarvi periodicamente. Da qui, la tradizione che vede i “Menciaioli” ritrovarsi a festeggiare la “rimpatriata” attorno a una grande tavolata per consumare insieme una succulenta cena. Una serata tra divertimento e piatti tipici da vivere insieme nel segno del forte attaccamento e del senso di appartenenza al Paese del Garbo. La Cena del Menciaiolo sarà anche l’occasione per la consegna delle onorificenze 2018 con cui l’amministrazione comunale intende omaggiare cittadini o associazioni che si sono distinti con il proprio operato per il bene di Asciano.