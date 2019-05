Aperitivo tra scacchi e fotografia

Giovedì 9 in piazza Rosselli, iniziativa della sezione Scacchi dell'Upp di Poggibonsi in collaborazione con Maurizio Sorvillo dello studio Mas e Politeama Cafè

POGGIBONSI. Metti una sera un aperitivo e una partita a scacchi. Giovedì (9 maggio) questo connubio è possibile grazie all’iniziativa organizzata dalla sezione Scacchi dell’Upp di Poggibonsi in collaborazione con Maurizio Sorvillo, fotografo professionista titolare dello studio Mas di Poggibonsi, e con Politeama Cafè. L’evento dà la possibilità di gustarsi un aperitivo seduti in piazza Rosselli, lasciarsi catturare lo sguardo dagli scatti che Maurizio Sorvillo ha dedicato al mondo degli scacchi e allo stesso tempo cimentarsi in una sfida con re, alfieri, torri, cavalli e regine. L’idea è quella di una fusione tra arte fotografica, relax e scacchi per far conoscere un gioco affascinante aperto a tutti e che si può iniziare a qualsiasi età. Al Politeama Cafè, dove si terrà l’aperitivo a partire dalle 19.30, saranno disponibili scacchiere per avvicinarsi a questo mondo e scacchisti della sezione Scacchi dell’Upp disponibili a rispondere alle domande di tutti.