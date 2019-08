Aperitivo ad arte, per festeggiare la riapertura della Pinacoteca

SIENA. Si chiama ”Angeli e Demoni”, ed è un itinerario tra arte e musica con finale di…vino.

Questo il nuovo imperdibile appuntamento dell’estate senese per tutti gli amanti dell’ arte.

Per festeggiare la riapertura di uno dei nostri musei più belli, proponiamo un Itinerario tra i dipinti della Pinacoteca alla ricerca di angeli musicanti, arcangeli e gerarchie angeliche; angeli ribelli e diavoli tentatori. Paradiso e inferno, simboli del bene e del male nell’immaginario tra Medioevo e Rinascimento.

A seguire il nostro consueto aperitivo di…vino e stavolta anche in musica in una speciale location, la sede dell’ Orchestra a Plettro Senese.

Appuntamento: Venerdì 9 agosto ore 18.00 presso la Pinacoteca Nazionale di

Siena – via San Pietro, 29

Tariffa 20 euro a persona. Prenotazione consigliata. Max 25 persone

Centro Guide Siena info@guidesiena.it.