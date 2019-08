Aperitivo ad arte “Angeli e demoni”: una proposta del Centro Guide Siena

SIENA. Il Centro Guide Siena presenta APERITIVO AD ARTE, “ANGELI e DEMONI”. Un itinerario tra arte e musica con finale di…vino

Nuovo imperdibile appuntamento dell’estate senese per tutti gli amanti dell’ arte.

Per festeggiare la riapertura di uno dei nostri musei più belli, proponiamo un Itinerario tra i dipinti della Pinacoteca alla ricerca di angeli musicanti, arcangeli e gerarchie angeliche; angeli ribelli e diavoli tentatori. Paradiso e inferno, simboli del bene e del male nell’immaginario tra Medioevo e Rinascimento.

A seguire il nostro consueto aperitivo di…vino e stavolta anche in musica in una speciale location, la sede dell’ Orchestra a Plettro Senese.

🔸Appuntamento 9 agosto ore 18 presso la Pinacoteca Nazionale di Siena via San Pietro

🔸Tariffa 20 euro a persona. Prenotazione consigliata. Max 25 persone

🔸Centro Guide Siena info@guidesiena.it 0577 43273