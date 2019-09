All’Orto de’ Pecci la rassegna canina amatoriale di Assta

In programma sfilate, educazione cinofila, oasi di relax e laboratori per bambini

SIENA. L’estate è ormai sta chiudendo i battenti, ma la fine di settembre ha in serbo per la città di Siena ancora un entusiasmante appuntamento, che chiama a raccolta tutti i cittadini e i loro amici a quattro zampe. Domenica 29 settembre torna CAN…ASSTA, la rassegna canina amatoriale giunta alla settima edizione e organizzata da Assta, Associazione Senese Salute e Tutela Animali. Anche quest’anno sarà la bellissima location dell’Orto de’ Pecci ad ospitare l’evento, collaborando con i volontari dell’associazione e mettendo a disposizione dei partecipanti i suoi grandi spazi verdi e le sue cucine. Il programma si preannuncia ricchissimo di eventi e ogni momento della giornata sarà scandito dalla parola d’ordine “partecipazione”. Tutti i cani presenti all’evento potranno essere iscritti ad una sfilata e mostrare le loro qualità migliori, per cercare di contendersi a colpi di coda il podio, articolato in sei categorie differenti. Ma le sorprese di quest’ultima edizione di Can…Assta non finiscono qui! L’educatrice cinofila Elisa Ambrosetti di Country Dog Siena sarà a completa disposizione di chi volesse informazioni e consigli utili per il giusto approccio da tenere con i propri cani. L’educatrice si esibirà in collaborazione con ABCDog in una dimostrazione di Rally-O, in un percorso con cartelli dove il binomio cane-uomo dovrà effettuare il maggior numero di esercizi nel minor tempo possibile. Con l’aiuto delle educatrici gli ospiti della rassegna canina potranno provare la sfida con i propri amici quadrupedi. Una coccola che Assta ha deciso di regalare ai presenti sarà l’oasi di relax allestita dall’operatore shiatsu Andrea Niccolai e i suoi colleghi dell’associazione APOS. Tra scatti rubati e gran sorrisi la rassegna darà inoltre il benvenuto a Polaroad, dove i partecipanti potranno scattarsi foto istantanee con i propri amici, pelosi e non, e trovare tantissimi gadget a tema con la giornata. Ci sarà inoltre un Angolo Creativo dedicato ai bambini, dove i più piccoli potranno creare, colorare e decorare il proprio album, portandosi a casa un ricordo indelebile della giornata. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto all’associazione Assta, da sempre a completa disposizione dei cani più sfortunati. A chiudere in bellezza la mattinata un pranzo da leccarsi i baffi organizzato dal ristorante Orto de’ Pecci, con proposta vegetariana o in alternativa menù alla carta. L’invito pertanto è di dare una mano ai volontari, facendosi coinvolgere dalle loro divertenti attività e magari lasciandosi conquistare dallo sguardo languido di qualche “peloso”, desideroso soltanto di trovare una casa e una famiglia da amare e in cui essere amato. Il cane infatti, parafrasando le parole dello scrittore Jerome Klapka Jerome, non si cura di chiedersi se abbiate torto o ragione, se siate ricchi o poveri, istruiti o ignoranti, santi o peccatori, perché siete il suo compagno e ciò gli basta ad esservi fedeli sempre. Per maggiori informazioni sull’evento contattare il numero 3386969314 o consultare le pagine Facebook e Instagram Assta Siena.