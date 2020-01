Alla Bussola In la finale del “Valdichiana Talent 2019-2020”

La manifestazione ha consentito di selezionare le migliori proposte artistiche del territorio nella danza e nel canto e, la sera di giovedì 30 gennaio, si conoscerà il vincitore

CHIANCIANO TERME. Sarà giovedì prossimo alla Bussola Inn, la finale del “Valdichiana Talent 2019-2020”, selezione di voci emergenti e scuole di danza.

La manifestazione ha consentito di selezionare le migliori proposte artistiche del territorio, che proprio la sera di giovedì 30 gennaio, vedranno emergere il vincitore.

Le categorie in gara sono due: la sezione danza, che vedrà le 4 scuole di danza finaliste sfidarsi sul palco della Bussola Inn a partire dalle ore 19 e la sezione canto che invece vedrà esibire i 10 finalisti dalle 21,30.

Tra di essi, ci saranno anche Giorgia Malentacchi e Martina Toppi, allieve del corso di canto dell’Istituto Musicale Bonaventura Somma di Chianciano Terme, sotto la direzione del M° Chiara Franceschelli.

La cittadina termale punta così ad ottenere un risultato di prestigio, nella manifestazione canora organizzata da VOCI E SUONI TRA VALDICHIANA E TRASIMENO in collaborazione con la produzione di Tele Idea ed il sostegno di Radio Effe.

La serata sarà condotta da Sabrina Poggiani, Daniele Rossi e Giuseppe Binaggia. È possibile partecipare come pubblico per sostenere i talenti in gara. Biglietto di ingresso €10 inclusa consumazione.