Al via le celebrazioni per il 25 Aprile

SIENA. Al via oggi (18 aprile) le celebrazioni per il 25 Aprile con il primo appuntamento che si svolgerà oggi presso le Stanze della Memoria, Via Malavolti 9 alle ore 17,30, con la presentazione del libro “Antropologia della memoria. Il ricordo come fatto culturale” di Caterina Di Pasquale. Interventi di Caterina Di Pasquale (antropologa), Alessandro Simonicca (antropologo), Simone Duranti (storico), Michelangelo Borri (storico), coordina Laura Mattei. A seguire apericena. Alle ore 21,30, Letture di racconti e poesie di LIBERTA’ .

Il programa prosegue MERCOLEDI’ 24 APRILE alle ore 20.30, quando avrà luogo la Gara Podistica UISP SIENA “68°Traversata della città” da Porta Camollia a Piazza del Campo

GIOVEDI’ 25 APRILE, inizia con l’apertura del percorso museale e visita guidata Banca della Memoria: sarà possibile depositare la propria memoria sugli anni del fascismo e della Liberazione di Siena e provincia consegnando documenti scritti, fotografici, videointervista. Le Stanze della Memoria (Via Malavolti, 9) sarranno aperte dalle ore 10.00 alle 16.00.

Il programma segue alle ore 11.15 in Piazza Salimbeni con il Concerto della Banda Città del Palio diretto dal Maestro Giuseppe Baldesi

Alle 16,30 avrà inizio la CELEBRAZIONE UFFICIALE presso i Giardini La Lizza – Asilo Monumento

Deposizione corona e onore ai Caduti

Alle ore 16.40 – Partenza del corteo che sfilerà per le vie del centro cittadino preceduto dalla Banda “Città del Palio”

Segue la Deposizione corona presso l’Università di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 e poi presso la Sinagoga – Vicolo delle Scotte, 14

Alle ore 17.30

Piazza del Campo – Cerimonia Ufficiale

Saluto del Sindaco del Comune di Siena, Luigi De Mossi

Saluto del Presidente della Provincia di Siena, Silvio Franceschelli

Testimonianza della giudice Paola Di Nicola

Concluderà Silvia Folchi

Presidente Provinciale dell’ANPI

La cerimonia terminerà con l’esecuzione dell’Inno di Mameli

della Banda Città del Palio in Piazza del Campo.

Quest’anno il Comitato tra le forze democratiche ha previsto due novità: il corteo inizierà più tardi (16,30)per permettere anche a chi proviene dai territori più distanti dal capoluogo, di poter raggiungere la manifestazione.

La seconda è la FESTA. Per la prima volta, il tradizionale spettacolo post-corteo si svolgerà all’aperto. Il Comune ha messo a disposizione il Tartarugone, in piazza del mercato, location che permetterà l’esibizione dei gruppi e le riflessioni, anche in caso di maltempo.

Lo spettacolo intitotato E ANCORA FISCHIA IL VENTO è organizzato da: Anpi, Arci, Cgil, Nonunadimeno Siena, Sezione Soci Siena Unicoop Firenze, Spi Cgil.

Con l’adesione di: Associazione Archivio UDI della provincia di Siena, Auser provinciale, Centro culturale delle donne Mara Meoni, Corte dei Miracoli, Libera a Siena, Movimento Pansessuale- Arcigay Siena, Welcome Refugees Italia.

La festa avrà inizio alle ore 18:00 DJ set con Filippo Pellicci, seguirà alle ore 18:30 Apertura con un breve saluto Anpi. A seguire si esibiranno Tomato Blue Fish, Arbia Sax Quintet, I Scream, I Disertori, Zatarra.