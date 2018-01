Abbadia San Salvatore omaggia lo scrittore Luca Bianchini

Domenica 7 gennaio appuntamento con il premio letterario “Città delle Fiaccole” e con la premiazione della "Fiaccola" più bella del 2017

ABBADIA SAN SALVATORE. Lo scrittore Luca Bianchini con il suo romanzo “La cena di Natale di «Io che amo solo te»”, conquista il premio letterario “Città delle Fiaccole” che Abbadia San Salvatore (Siena) riserva ad un autore che abbia realizzato un’opera dedicata ai temi del Natale, del fuoco, della montagna.

Domenica 7 gennaio alle ore 16.00, ad ingresso gratuito, presso il Teatro Servadio, Luca Bianchini interverrà alla cerimonia di premiazione in un pomeriggio pieno di emozioni. Reso noto anche dai film realizzati per la regia di Marco Ponti, il best seller racconta una storia di Natale tutta particolare ambientata in una Polignano insolitamente imbiancata dalla neve, dove i protagonisti del primo romanzo, si trovano a dover affrontare una cena di Natale tutta particolare.

Bianchini, è uno dei più famosi autori del panorama italiano. Conduttore radiofonico per Radio 2, con la trasmissione Tiffany, ha avuto modo di collaborare con grandi artisti come Fiorello e Eros Ramazzotti, del quale ha scritto anche la biografia ufficiale “Eros. Lo giuro”. I suoi romanzi, ben dieci, sono tutti editi da Mondadori ed il suo ultimo lavoro “Nessuno come noi”, uscito nel 2017, diventerà presto un nuovo film.

Il pomeriggio proseguirà con la consegna dei premi alle Fiaccole 2017.

Dopo i riconoscimenti offerti dalla società Macchia Faggeta e dal Rotary Club, sarà attribuito il “Premio Miglior Fiaccola 2017” molto atteso e sentito tra i cittadini badenghi che alla costruzione delle “Fiaccole” dedicano molte delle loro energie.

A presentare la serata sarà il cabarettista Daniele Magini, mentre premi e interventi saranno intervallati dagli artisti Lorezo Sabatini, fresco della partecipazione ad “Italia’s got talent” con il suo Yo-yo e il musicista Gianni Nocci.

Per maggiori informazioni: tel 0577770361

sito: www.cittadellefiaccole.it; email: info@cittadellefiaccole.it; Facebook: abbadia città delle fiaccole