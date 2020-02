A “Turisti per casa” c’è “Vestivamo alla medievale”: sembra carnevale, ma è arte

Il 9 febbraio secondo itinerario in Pinacoteca nazionale di Siena. Tutti gli occhi sul vestivi “parlanti” dei secoli andati

SIENA. L’avanguardia della moda contemporanea parla di abiti “parlanti”, capi d’abbigliamento che la IOT (l’”internet delle cose”) utilizza per raccogliere sensazioni e desideri di chi li indossa. La storia ci insegna però che la moda ha iniziato a “parlare” già molto tempo fa: lo facevano le vesti degli antichi sovrani, e nel medioevo anche quelle della gente comune ne raccontavano censo e inclinazioni. La collezione pittorica della Pinacoteca nazionale di Siena lo testimonia splendidamente, e lo farà in particolare il 9 febbraio per i Turisti per casa che la percorreranno con occhio guidato e attento.

Domenica prossima, alle ore 11 è in programma il secondo dei tre itinerari “indoor” con cui le guide Federagit Confesercenti di Siena conducono residenti a Siena e non in mezzo all’arte nel periodo invernale. “Vestivamo alla medievale” è il titolo di questa seconda occasione, che si snoderà interamente all’interno della Pinacoteca. Ci sarò modo così di rendersi conto che la moda nacque nel Medioevo grazie a invenzioni geniali, quanto semplici. Già in quel tempo, I vestiti erano non solo mezzi per coprirsi e ripararsi dal freddo, ma avevano anche una funzione comunicativa. ‘Parlavano’ dunque, in maniera molto diretta dell’età e dello status sociale di chi li indossava. Grazie agli indumenti è quindi possibile raccogliere informazioni altrimenti nascoste riguardo ai personaggi che popolano i dipinti più antichi esposti.

COME PARTECIPARE A TURISTI PER CASA. Il ritrovo per domenica 9 febbraio è per le ore 11 in via San Pietro 29: da qui partirà il percorso all’interno della Pinacoteca. Il costo di partecipazione a persona è di 5 euro (gratis i bambini sotto i 12 anni), oltre a biglietto di ingresso al museo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 3348418736 o scrivere a federagitsiena@libero.it<mailt o:federagitsiena@libero.it>.

Immagine allegata: Simone Martini particolare Pala del Beato Agostino Novello – particolare (foto Pinacoteca Nazionale di Siena su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per ll Turismo, Polo museale della Toscana)