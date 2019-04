A Siena la seconda edizione di “Sguardi sul mondo”

L'Africa sarà al centro di questo secondo incontro che si svolgerà giovedì prossimo 4 aprile alle ore 18.00 al Circolo Arci Due Ponti

SIENA. Dopo il successo della prima serata, arriva il secondo degli incontri di approfondimento su temi di cronaca quotidiana organizzati a Siena dall’Associazione Punto 8.

L’Africa sarà al centro di questo secondo incontro che si svolgerà giovedì prossimo 4 aprile alle ore 18.00 al Circolo Arci Due Ponti, Via Aretina 190, Siena.

Durante la serata dal titolo “Africa: problema o opportunità per l’Europa?” cercheremo di capire qual è l’attuale realtà sociale ed economica della Africa subsahariana. Enrico Cecchetti, presidente di Euro-African Partnership, introdurrà l’argomento. Haram Sidibé, referente per il Mali e il Burkina Faso di “Ethical Fashion Initiative”, ci racconterà l’esperienza del progetto che con il suo slogan, “NOT CHARITY, JUST WORK” ha portato le aziende di alta moda a produrre in Africa in maniera equa e sostenibile.

L’incontro è organizzato in collaborazione con: Cesvot, ARCI Provinciale, Circolo ARCI Due Ponti, Unicoop Firenze – Sezione soci Siena, Provincia di Siena, Siena Jazz ed Expo 2000.

L’evento è gratuito ma è gradita la prenotazione da inviare alla casella di posta associazionepunto8@gmail.com