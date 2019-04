A Siena al via la prima edizione di “Dolci, dolcezze e motori”

La migliore tradizione artigianale dolciaria accanto al raduno nazionale di auto tuning

SIENA. A Siena tutto pronto per il debutto di “Dolci, dolcezze e motori”. Dalle ore 13.00 di venerdì 12 aprile fino alle ore 21.00 di domenica 14 aprile Piazza del Campo sarà lo straordinario scenario per un fine settimana all’insegna del gusto. Una ricca mostra mercato a cui partecipano le aziende e gli artigiani del territorio, porterà alla scoperta della migliore tradizione dolciaria senese e toscana, raccontando una storia lunghissima profumata di mandorle e miele, spezie e canditi che ancora oggi si rinnova grazie al tramandarsi di saperi e ricette preziose.

Un viaggio che parte dalle IGP di ricciarelli e panforte, che raccontano Siena nel mondo, poi arrivare a prodotti come i cavallucci, i cantucci, la schiacciata di Pasqua accanto ai quali troveranno spazio anche le più moderne interpretazioni dell’arte di far dolci. L’assaggio di queste specialità sarà accompagnato da vini liquorosi che offriranno al pubblico la possibilità di conoscere alcune eccellenze enologiche del territorio toscano.

Due i momenti di approfondimento e cooking show: sabato 13 aprile alle ore 16.00 Sabrina Fattorini (Associazione cuochi senesi – Cna Siena) presenta “I dolci senesi diventano gourmet” mentre domenica 14 aprile alle ore 16.00 Nicola Natili con l’aiuto dei maestri pasticceri offre saggi e assaggi tra storia e gusto con “La storia di Siena in un morso” un appuntamento che racconta come nasce il panforte e i dolci tradizionali di Pasqua.

Nella tre giorni la piazza accoglie anche passioni dal sapore moderno. Per chi ama i motori arriva “Uisp Tuning 4 All”, il raduno nazionale di auto tuning. Dopo due anni di grande successo al padiglione 31 del Motor Show di Bologna, l’appuntamento si rinnova a Siena dove oltre 30 mezzi provenienti da tutta Italia, daranno vita a una un’emozionante mostra all’insegna della passione.

Il tuning è una pratica che porta a modificare le caratteristiche estetiche, meccaniche e prestazionali di un veicolo adeguandolo ai propri gusti. Il fenomeno, che ha origine negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra e che ha vissuto la sua epoca aurea tra gli anni Sessanta e Settanta quando spopolavano le cosiddette ‘hot road’, ha poi conquistato il mondo intero.

“Con Dolci, dolcezze e motori – dichiara Alberto Tirelli, assessore al turismo del Comune di Siena – siamo orgogliosi di ospitare una vetrina delle nostre eccellenze dolciarie. È questa una dimostrazione di come l’amministrazione comunale voglia sostenere, attraverso atti concreti, le 2 IGP così prestigiose presenti sul nostro territorio: il panforte ed il ricciarello”.

“Confcommercio – afferma Daniele Pracchia, direttore Confcommercio Siena – si adopera da tempo per raccontare il territorio e le sue risorse. Un grande ringraziamento va Co.ri.panf che raggruppa una parte della produzione dolciaria senese e che ha ispirato questa iniziativa rispondendo in maniera convinta all’invito dell’amministrazione comunale. Un modo per portare avanti la loro missione di promozione e valorizzazione della tradizione dolciaria che al contempo è promozione e valorizzazione del territorio. Questa è una manifestazione che può crescere ancora: Dolci, dolcezze e motori si offre infatti come occasione perfetta per diventare vetrina delle IGP dolciarie di tutta Italia”.

“Confesercenti – commenta Carmine Diurno, direttore CAT Confesercenti Siena- sposa e sostiene iniziative come queste, importantissime per mostrare le nostre eccellenze e valorizzare prodotti artigianali che raccontano la storia e l’identità del territorio”

“Per la Uisp di Siena – osserva Simone Pacciani, presidente UISP Siena – è un piacere collaborare a questo evento dove vengono valorizzate le eccellenze dolciarie toscane, con una iniziativa dedicata ai giovani e agli appassionati di motori come Uisp Tuning 4all, che rappresenta una novità per il pubblico senese”.

“Banca Monte dei Paschi di Siena – sottolinea Dimitri Bianchini, general manager area territoriale Toscana – Banca Monte dei Paschi di Siena – è da sempre al fianco del Comune per sostenere la realizzazione di iniziative che portano un valore aggiunto al territorio e mirano a valorizzare le eccellenze locali. Dolci, dolcezze e motori coniuga in chiave moderna l’interesse per l’arte dolciaria senese con attrazioni alternative che strizzano l’occhio ad un pubblico più giovane. Siamo contenti di poter dare il nostro contributo per questa nuova iniziativa, confermando ancora una volta l’impegno di Banca Mps per eventi che possono servire da volano alla crescita dell’intero territorio”.

“Dolci, dolcezze e motori” è una manifestazione organizzata dal Comune di Siena in collaborazione con Confcommercio Siena, Confesercenti Siena, Cna Siena, Confartigianato Siena, Cia Siena, Coldiretti Siena, Unione Provinciale Agricoltori Siena, CO.RI.PANF (Comitato promotore per le Igp di ricciarelli e panforte) e Uisp Comitato di Siena. Sponsor dell’evento è Banca Monte dei Paschi di Siena.

“Dolci, dolcezze e motori” si svolgerà venerdì 12 dalle ore 13.00 alle ore 21.00 mentre sabato 13 e domenica 14 dalle ore 10.00 alle ore 21.00. L’ingresso è libero.