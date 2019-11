A Serre di Rapolano torna la Festa dell’Olio  

Appuntamento al Museo dell’Antica Grancia sabato 30 novembre, dalle ore 10 fino a sera

RAPOLANO TERME. Sabato 30 novembre al Museo dell’Antica Grancia di Serre di Rapolano si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’Olio, promossa in tutta Italia dall’Associazione nazionale Città dell’Olio. Sul territorio l’iniziativa conta sul patrocinio del Comune di Rapolano Terme e sulla collaborazione della Pro Loco Serremaggio ponendosi, ancora una volta, come ulteriore occasione per riscoprire il patrimonio storico ed enogastronomico locale attraverso una delle sue eccellenze.

Gli appuntamenti per scoprire l’oro verde. La Festa dell’Olio si aprirà alle ore 10 con il Giro in bici con visita al frantoio di Armaiolo, con partenza dal Museo della Grancia di Serre di Rapolano. Nel pomeriggio, alle ore 16, saranno protagonisti i più piccoli, coinvolti nelle letture animate e nei laboratori di “Un pomeriggio al museo” curato da Sara Di Crescenzio, coordinatrice Circolo LaAV. Al termine dell’appuntamento, sarà offerta una merenda a tutti i presenti dalla Proloco Serremaggio.

Alle ore 17 ci sarà spazio per conoscere da vicino l’oro verde con il corso gratuito di degustazione di olio extra vergine d’oliva nella Sala del Granaione, in compagnia di Ascoe, Associazione assaggiatori e cultori olio extravergine d’oliva, mentre alle ore 20 è previsto l’AperiOlio al Museo con assaggi aperti a tutti degli oli messi a disposizione dai produttori locali con il coordinamento della Proloco Serremaggio. Dalle ore 21, il live music di Daniele Giachi accompagnerà la fine della Festa dell’Olio.