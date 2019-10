A San Casciano dei Bagni arriva la “Caccia ai tesori arancioni”

Domenica 6 ottobre, iniziative del Touring Club Italia in cento Comuni

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) – San Casciano dei Bagni è uno dei cento borghi “Bandiera arancione” selezionati dal Touring Club in tutta Italia per la più grande caccia al tesoro mai vista, in programma domenica 6 ottobre. Partecipare alla “Caccia ai tesori arancioni” è semplice: basta andare sul sito dedicato, cliccare sul nome del borgo prescelto e iscrivere la propria squadra nel box “Prenotazione evento”. In alternativa, basta mandare una mail a bandiere.arancioni@ touringclub.it , segnalando il nome del borgo e dei partecipanti (massimo sei) della propria squadra. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Al punto di partenza indicato sul sito, all’interno delle fasce orarie indicate si riceveranno gli indizi per poter iniziare la caccia alla scoperta non solo di luoghi, ma anche di persone, tradizioni e sapori. «Il panorama di San Casciano dei Bagni – commenta il sindaco Agnese Carletti – apre l’home page del sito del Touring Club per sottolineare l’evento. Evidentemente, per le nostre caratteristiche, siamo un simbolo anche visivo dell’Italia minore, quella che, appunto, merita di essere scoperta come si fa con una caccia al tesoro» Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine, quando si tornaerà al punto di partenza. Poi si potranno condividere le foto sui social ufficiali: #tesoriarancioni, #touringclubitaliano, #bandierearancioni. Previsti sconti per i pernottamenti, in modo da agevolare la scoperta di «cento borghi e mille tesori», come recita lo slogan del Touring Club.