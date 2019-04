A Primavera torna “Casole fiorita & il senso dei fiori per le api”

Come ogni anno saranno presenti vivaisti da tutta la Toscana e oltre, produttori di miele, artigiani particolarissimi, prodotti tipici, street food

CASOLE D’ELSA. Torna l’immancabile appuntamento primaverile con “Casole Fiorita & il senso dei fiori per le api” , evento giunto alla 6° edizione che ogni anno riscuote sempre maggiori consensi da parte del pubblico. La mostra mercato aprirà sabato 4 maggio e si concluderà domenica 5 maggio 2019.

Come ogni anno saranno presenti vivaisti da tutta la Toscana e oltre, produttori di miele, artigiani particolarissimi, prodotti tipici, street food a cura degli esercenti del centro storico e oggettistica a tema, a corredare tutto ciò una serie di intrattenimenti per grandi e piccoli. Il programma delle due giornate è il seguente:

Sabato 4 maggio

ORE 14:00: Mostra – Mercato dei fiori e dei prodotti apistici. Mercatino dell’artigianato e prodotti tipici; street food casolese con le proposte dell’Alimentari Le Primizie, dell’Antica Macelleria Pieroni, della pizzeria Ti Garba e del ristorante il Porrina

Dalle ORE 15:00/19:00: Il laboratorio propone una degustazione dei propri prodotti da forno con salumi e vino (a pagamento)

Dalle ORE 16:00/19:00: Essentia casulana allestirà un piccolo beauty corner per trattamento mani utilizzando preparati naturali a base di mela casulana; inoltre verranno dati alcuni consigli per preparare in casa alcuni rimedi di bellezza utilizzando le nostre preziosissime mele

ORE 16:00: Inaugurazione del pannello Casole di maggio dipinto dai ragazzi della scuola media di Casole d’Elsa

ORE 17:00: Laboratorio artistico per bambini e adulti Disegniamo con i gessetti con gli artisti Anna Morandi, Linda Leupold e Sergio Turi

ORE 18:00:“ Vestire l’arte: cappelli e bijoux d’autore” – Sfilata di cappelli & gioielli a cura dello Studio orafo Mara Trefoloni e della Cappelleria Bertacchi

ORE 18:30: Ape-ritivo in piazza a cura del Barroccio e L’orto in tavola (a pagamento)

Domenica 5 maggio

ORE 9:00: Mostra – Mercato dei fiori e dei prodotti apistici. Mercatino dell’artigianato e prodotti tipici, food casolese con le proposte dell’Alimentari Le Primizie, dell’Antica Macelleria Pieroni, della gelateria La Torre, della pizzeria Ti Garba e del ristorante il Porrina

Dalle ORE 10:00/18:30: Essentia casulana allestirà un piccolo beauty corner per trattamento mani utilizzando preparati naturali a base di mela casulana; inoltre verranno dati alcuni consigli per preparare in casa alcuni rimedi di bellezza utilizzando le nostre preziosissime mele

ORE 16:30: Il risveglio della natura; spettacolo di danza itinerante a cura della scuola Dance Group 2000 diretta da Nadia Lazzi

ORE 16:30 /18:00: Laboratorio di disegno botanico e acquarelli vegetali (acquarello autoprodotto con succhi di fiori) a cura di Marianna Sauro. Prenotazione obbligatoria; informazioni e costi 3470367974

ORE 18:30: Ape-ritivo in piazza a cura del Barroccio e L’orto in tavola (a pagamento)

Inoltre ci saranno le varie proposte gastronomiche a tema degli alimentari, bar, ristoranti, pizzeria e gelateria del centro storico.

L’ingresso alla mostra mercato è gratuito e i programmi potrebbero subire variazioni.

Per l’elenco degli espositori potrete consultare la pagina facebook: Casole Fiorita

Per ulteriori informazioni:

Museo Civico Archeologico e della Collegiata

e Ufficio Turistico

Piazza della Libertà, 5

53031 Casole d’Elsa (SI)

Tel. 0577/948705,

e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it

www.casole.it – facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico

Orari di apertura

Dalla domenica delle Palme al 1° novembre – aperto tutti i giorni

dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.00.

Dal 2 novembre alla domenica delle Palme – aperto sabato, domenica e festivi

dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30

Chiuso il mercoledì (se non festivo)

Chiuso il 25 dicembre e 1° gennaio