A Montallese quattro giorni di sport

Domenica la Coppa Bologna e il Palio dei Rioni

MONTALLESE. A Montallese tutto è pronto per vivere quattro giorni all’insegna dello sport e del divertimento. Domani (giovedì 1 agosto) inizierà, infatti, la Festa dello Sport che fino a domenica animerà gli spazi del campo sportivo della frazione. La festa, organizzata dalla ASD Montallese in collaborazione con l’Associazione Volto Amico, oltre a proporre tutte le sere un ricco e gustoso menù, vivrà il momento più intenso nella giornata di domenica quando si svolgerà la cinquantesima edizione della Coppa Bologna e l’atteso Palio dei Rioni. La corsa ciclistica per antonomasia del territorio vedrà alla partenza il numero massimo di atleti possibile ovvero 176 a conferma del prestigio di una corsa, che dopo 50 anni, rimane immutato. L’impegnativo percorso metterà a dura prova i giovani talenti under 23 elitè, che avranno la possibilità, vincendo la gara, di scrivere il proprio nome accanto a quello di campioni assoluti dei pedali come Bartali, Moser e Ballarini. Dopo la Coppa Bologna sarà la volta del Palio dei Rioni per una edizione che si preannuncia particolarmente avvincente visto che i tre rioni della frazione (Borgo, Poggio e Stazione) sono al momento a pari merito nel conteggio delle vittorie.

“La festa dello sport a Montallese è sempre un bel momento dell’estate di Chiusi – dichiarano il sindaco Juri Bettollini e l’assessore allo sport Sara Marchini – quest’anno il programma è anche particolarmente accattivante perché la Coppa Bologna taglia il traguardo dei cinquanta anni e il Palio dei Rioni sarà sicuramente il più combattuto di sempre visto che in palio c’è il sorpasso sugli altri rioni. Facciamo i nostri migliori auguri a tutti gli atleti che parteciperanno e ringraziamo di cuore i volontari dell’ASD Montallese e dell’Associazione Volto Amico perché senza di loro questa bella festa non sarebbe possibile.”

“Siamo soddisfatti di essere riusciti ad organizzare anche quest’anno la nostra festa dello sport – dichiara il presidente dell’ASD Montallese Walter Marchetti – ci aspettiamo e speriamo di vivere delle belle giornate di festa con tante persone. Il primo ringraziamento non può che essere fatto alle tante persone di tutte le età che offrono in modo volontario il proprio tempo per l’organizzazione della festa e all’amministrazione comunale che, come sempre, ci è stata vicina in modo concreto.”

“E’ un’emozione leggere nei cartelli della Coppa Bologna che è arrivata la cinquantesima edizione – dichiarano gli oragnizzatori Paolo Capaccioli e Leonetto Tistarelli – tutto è iniziato da un sogno che avevamo da bambini ovvero quello di tornare a vedere quegli eroi su due ruote passare per le strade della nostra frazione. Oggi siamo orgogliosi di poter affermare, che il fascino della nostra corsa è rimasto immutato negli anni e che ancora i più grandi talenti del ciclismo italiano e non solo vogliono correre la Coppa Bologna. Anche quest’anno ci sono grandi aspettative sia per quanto riguarda le squadre italiane sia per le tre straniere che parteciperanno. Il prossimo anno proveremo a fare un altro salto di qualità candidandoci ad organizzare la Coppa delle Nazioni, nell’anno dello sport della nostra città sarebbe veramente una grande soddisfazione.”