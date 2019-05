A Colle torna la “Corsa pe’ l’arringo”

La quarta edizione sarà "plastic free"

COLLE VAL D’ELSA. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Le Ancelle con l’approvazione della UISP Lega Atletica Provinciale e il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa organizza la 4a edizione in notturna della CORSA PE’ L’ARRINGO a Colle, venerdì 17 Maggio 2019. Ritrovo in Piazza Arnolfo dalle ore 19.00. All’organizzazione della manifestazione partecipano Libertas Atletica Valdelsa, Polisportiva Olimpia, Pubblica Assistenza e Proloco.

Tre i percorsi:

Gara competitiva di 8 km valida per il Gran Fondo UISP-Chianti Banca 2019

FitWalking, passeggiata ludico-motoria di 4 km aperta a tutti e mini passeggiata

MiniRun, gare giovani (in collaborazione con Libertas Atletica Valdelsa)

Quest’anno la quarta edizione della Corsa pe’ l’Arringo a Colle è dedicata al nostro pianeta, l’unico che abbiamo, e intende promuovere, anche nello sport, le buone pratiche. Sarà una edizione “plastic free”, anticipando le nuove direttive europee per l’abolizione delle plastiche monouso dal 2021. Nessuna bottiglietta d’acqua, solo bicchieri di carta biodegradabili e raccolta differenziata dei rifiuti, per un evento sportivo sempre più attento alle problematiche ambientali.

La nostra associazione, ASD Le Ancelle, nata nel 2014, collabora da tempo all’organizzazione dei principali eventi podistici UISP in provincia, come ad esempio la Terre di Siena Ultramarathon. Nella gestione dei punti di ristoro ci siamo resi conto di quanta plastica venga utilizzata. Partendo proprio dalla corsa che ogni anno organizziamo a Colle di Val d’Elsa. abbiamo cercato di migliorarne l’impatto ambientale. Abbiamo realizzato un manifesto per le “Buone Pratiche della Corsa Sostenibile” che invitano i podisti ad essere più “ virtuosi”, ad esempio usando borracce e contenitori multiuso al posto delle bottigliette di plastica e non abbandonando rifiuti lungo il percorso. E poi, grazie al supporto scientifico di Indaco2, abbiamo calcolato il risparmio di CO2 per diffondere sempre di più la conoscenza di uno dei principali indicatori ambientali, uno strumento oramai indispensabile che permette di “misurare” la sostenibilità delle nostre azioni. Ci piacerebbe che questo progetto si diffondesse in tutta la provincia di Siena e coinvolgesse sempre più associazioni sportive. Abbiamo il privilegio di correre in un territorio bellissimo, straordinario, la prima area vasta Carbon Free in Europa.

Anche noi sportivi possiamo dare il nostro piccolo contributo e venerdì 17 Maggio sarà il nostro Friday for Future all’insegna dello sport sostenibile.