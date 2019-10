A Cetona week end dedicato all’olio e alle moto d’epoca

CETONA. Sta per arrivare un fine settimana ricco di appuntamenti a Cetona.

Si comincia giovedì 31 ottobre con l’apertura della mostra “Cetona in moto – 2019”, esposizione di moto d’epoca che rimarrà visitabile presso la Sala Polivalente di via Volpini fino al 3 novembre, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, e poi di nuovo dall’8 al 10 novembre. L’evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Il Borgo”, in collaborazione con l’associazione ASCAME e con il Patrocinio del Comune di Cetona.

A farla da padrone sarà il “Cinquantino” d’epoca, con in mostra dal Motom, al Ciao, alla Vespina 50 nelle sue varie versioni.

Venerdì 1 e sabato 2 novembre sarà la volta, in Piazza Garibaldi, della mostra mercato di prodotti naturali e biologici, e di prodotti dell’artigianato di qualità, “Sul filo dell’Olio”, aperta dalle ore 9.00 alle ore 20.00, nata dalla sinergia tra varie associazioni del paese e patrocinata dal Comune.

Protagonista assoluto l’olio extravergine d’oliva, eccellenza della produzione agricola del territorio cetonese. Gli eventi legati all’olio sono ormai una tradizione per questo comune senese, la cui felice collocazione geografica, unita alla lunga esperienza nella produzione olivicola, nonché agli investimenti effettuati negli ultimi anni, garantisce un prodotto di elevatissima qualità.

La mostra mercato sarà integrata da alcuni momenti di approfondimento tecnico-scientifico.

Venerdì, alle ore 10.00, presso la Sala SS. Annunziata si terrà il convegno dal titolo “Conoscere l’olio d’oliva”, a cui parteciperanno il professor Francesco Toti e Giulio Bisaccioni, Presidente della Associazione Italiana Conoscere l’Olio di Oliva (AICOO). A seguire una degustazione di olio nuovo.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, l’esibizione in Piazza Garibaldi della Banda Comunale Arturo Toscanini.

Il giorno successivo, sabato 2 novembre, sarà possibile visitare, dalle ore 9.30 alle 12.30, i frantoi della “Fattoria del Biancheto” e quello della “Cooperativa Olivicoltori delle Colline del Cetona”.

Alle ore 16.00, presso la Sala Santissima Annunziata, si terrà la conferenza del dott. Alessandro Giglietti dal titolo “Evoluzione delle tecniche di difesa contro la mosca delle olive”.

Tanti buoni motivi insomma per trascorrere un piacevole fine settimana a Cetona in questo “ponte” dei Santi.