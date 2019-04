64° Mostra dell’Artigianato “ArtEArti” in Fortezza a Montepulciano

“ArtEArti”, la Mostra dell’Artigianato allestita presso la Fortezza di Montepulciano, torna per la 64esima edizione da venerdì 19 a lunedì 22 aprile dalle 10:00 alle 20:00

MONTEPULCIANO. Il tradizionale evento dedicato all’artigianato di qualità, organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, in collaborazione con Unione dei Comuni della Valdichana senese, Comune di Montepulciano e il CNA di Siena, torna nei giorni di Pasqua all’interno della Fortezza di Montepulciano con orario continuato e ad ingresso gratuito dalle ore 10:00 alle ore 20:00 da venerdì 19 aprile a lunedì 22 aprile.

La mostra si sviluppa sui tre piani della Fortezza. Al piano terra il mercato dell’artigianato, con oggetti fatti a mano e dimostrazioni sul posto di alcune particolari lavorazioni ad opera degli stessi artigiani. Al piano seminterrato spazio dedicato alla degustazione di sapori tipici e prodotti gastronomici con gli artigiani dei sapori, della Valdichiana Senese e non solo. Inoltre divertimento creativo per i più piccoli con ben 10 laboratori gratuiti tra cui scegliere; il programma è consultabile sul sito artigianatoinmostra.it ed è gradita la prenotazione (Tel. 0578 717484).

Al primo piano torna per la 2° edizione del premio “Un mecenate di Strada”, contest di artigianato artistico dedicato questa volta a “Cammini e Sentieri della Valdichiana Senese”. Lunedì 22 aprile ore 18:00, la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese conferirà un riconoscimento a quegli artigiani che meglio avranno saputo rappresentare il tema proposto, attraverso un’opera originale, espressiva e tecnicamente ben realizzata, che sarà giudicata da una giuria specializzata. E’ previsto inoltre un premio speciale per l’opera in concorso che avrà ottenuto più voti; sarà infatti possibile votare la propria opera preferita durante i giorni di apertura della mostra.

Tra le novità di quest’anno, un allestimento che racconta la più famosa tradizione artigiana locale; saranno infatti i “Cocci della Valdichiana”, orci, vasi e cassette in terracotta, a decorare gli interni della Fortezza e il giardino. “Un omaggio a uno dei simboli della storia e dell’identità del territorio – precisa Doriano Bui Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese – la cui lavorazione è ancora presente nel territorio, soprattutto nei paesi di Trequanda e Petroio”.

Venerdì 19 aprile ore 11:00 inaugurazione ufficiale della Mostra e a seguire nel pomeriggio (ore 16:00) incontro con l’Artigianato Digitale e il Fab Lab Santa Chiara dell’Università di Siena: un’occasione per artigiani, insegnanti, professionisti e imprenditori di conoscere meglio le applicazioni di questa materia al campo della medicina, dei beni culturali, dell’arredamento e dell’inclusione sociale.