6° marcia della Pace a Poggibonsi

L'evento è organizzato dall'US Virtus, dalle parrocchie di Poggibonsi e dalle associazioni locali di promozione sociale e culturale

POGGIBONSI. L‘U.S. VIRTUS asd e le Parrocchie di Poggibonsi in collaborazione con le Asssociazioni di Promozione sociale e culturale “Idee”“Eventi” “J.Maritain” “Toscana terra di sport asd”organizzano per venerdì, 5 ottobre nella ricorrenza del santo Patrono d’Italia S. Francesco la 6° Marcia della Pace.

Ad ottant ‘anni dalla promulgazione delle odiose leggi razziali in Italia.

A settant’anni dalla straordinaria pagina della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.

A cinquant’anni dai fermenti sociali e culturali, prima che politici, del Maggio francese.

La Marcia avrà inizio alle ore 21.10 dagli impianti sportivi dell’US Virtus- Via dei Cipressi- e si concluderà presso la Basilica di S. Lucchese dove Carlo Rossi Presidente della Fondazione MPS interverrà con “Una riflessione civile e una preghiera accorata perché le pagine della storia illuminino il cammino degli uomini di oggi; Per non ripetere gli errori e gli orrori del passato; Per salvaguardare i traguardi di civiltà e progresso raggiunti e mai conquistati per sempre.”

Alla 6° Giornata della Pace hanno dato la loro adesione il Comune di Poggibonsi, Colle val d’Elsa, S. Gimignano, Monteriggioni, Casole d’Elsa, Tavarnelle val di Pesa, che presenzieranno con le loro Rappresentanze, le organizzazioni Culturali, Sociali e Sportive del territorio

Con questa iniziativa il Presidente dell’U.S. Virtus Pietro Burresi, evidenzia che la Marcia della Pace è la prima iniziativa, in Provincia di Siena, che evidenzia l’importanza del tema “Pace” quale giustizia ,uguaglianza e dignità inviolabile della persona umana per sperare in un futuro migliore e riafferma i valori della Società Sportiva agendo in favore dell’educazione alla vita civica attraverso lo sport, l’educazione e la cultura.