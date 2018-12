“Uniti per un futuro migliore”

Lettera aperta di Massimo Vita (Uici) alle associazioni del terzo settore

SIENA. Care Amiche e Cari Amici,

meditavo da tempo di scrivervi questa lettera e ora, mentre sono in vacanza, trovo il tempo per rivolgere a voi tutti un appello dal profondo del cuore.

Ritengo che ora più che mai dovremmo unirci per essere più forti, per guardare con più ottimismo al futuro. Solo uniti potremo difenderci in un clima sempre meno favorevole per non dire ostile.

La legge di stabilità licenziata dal parlamento ci pone davanti un quadro a dir poco disastroso.

Avremo maggiori difficoltà per gli insegnanti di sostegno, minori risorse sui servizi sociali, il dopo di noi, la non auto sufficienza, la 284, l’editoria speciale e più tasse. Il governo sta facendo intendere che a gennaio correggerà alcune norme come l’ires, ma, prima di pensare a correggere, avrebbe dovuto non sbagliare.

Al quadro desolante del governo nazionale si aggiunge la nebulosa situazione del comune di Siena. Non si sa dove sia finita la consulta della disabilità, che fine abbia fatto il comitato per l’abbattimento delle barriere architettoniche; cosa ne sia del garante della disabilità e soprattutto cosa vuole essere questa figura.

Tutto questo va inserito nel nuovo quadro normativo del codice per il terzo settore che, sia pur lentamente, inizia a dispiegare i suoi effetti. Il ministero del lavoro in questi giorni ha emanato una circolare con la quale ci ricorda che entro agosto prossimo dobbiamo adeguare i nostri statuti.

Penso sia il caso che il terzo settore di Siena dica la sua nel dibattito regionale e si presenti alla conferenza regionale con una sola voce. Per tutto questo, per quanto abbiamo prodotto in passato stando insieme, ritengo utile incontrarci.

Vi invito a una cena di lavoro giorno 18 gennaio alle ore 19.30 al Circolo Arci di Ravacciano per una merenta cena.

Vi prego di dare la vostra adesione entro giorno 13 alle ore 12 al seguente indirizzo mail:

massimovita1962@gmail.com oppure con un messaggio sul mio cellulare: 3394581400 ringrazio per le risposte sin qui date e vi chiedo di divulgare questo invito.

Cordiali saluti a tutti.

Massimo Vita