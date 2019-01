Una proposta per la viabilità alla colonna di San Marco

SIENA. Gentile redazione,

ho letto che, finalmente, il Comune è riuscito a sbloccare la situazione delle due aree degli ex-distributori davanti agli esercizi commerciali alla Colonna di San Marco.

E’ una zona di cui mi sono occupato tante volte, anche quando ero in Consiglio Comunale, sia perché la conosco bene (ci passo almeno 4 volte al giorno) che perché la ritengo uno dei punti più importanti per la viabilità cittadina, tanto da aver più volte sollecitato la passata Giunta ad adoperarsi per il loro recupero (https://www.siena5stelle.it/ 2016/11/05/interrogazione- merito-alla-viabilita-zona- colonna-san-marco/ ).