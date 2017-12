SIENA. L’Associazione Culturale Pietraserena e la Lista Civica Cittadini di Siena formulano i migliori auguri di buon anno, un anno veramente nuovo, riformulando lo stesso testo usato per gli auguri dell’anno 2011, e partendo dal rilevare che la difficile situazione in cui versano molte importanti istituzioni cittadine, e il clima di generale crisi che si sta vivendo in Città, cui non sembra corrispondere una reazione adeguata, positiva e concorde, della cittadinanza, è più o meno la stessa di sette anni fa, tanto da fare apparire scontate, quanto obsolete, le attuali ampollose dichiarazioni di tanti politicanti locali, o presunti tali.

A destra e a sinistra si polemizza anche all’interno di schieramenti che dovrebbero essere alleati, e sono operanti molte aggregazioni – finte civiche -, che inquinano il dibattito politico. Non sono pervenuti quindi messaggi chiari per imprimere una svolta alla Città verso un nuovo governo all’altezza della difficile situazione attuale e di quella che ci attende.

Si assiste piuttosto al tentativo di riciclaggio di numerosi personaggi ormai bruciati dalle passate, e molto negative, esperienze pubbliche, ed è talora palese il solito tentativo di far prevalere interessi privati su quelli collettivi e cittadini.

Perciò è necessario un impegno da parte dei Cittadini, e delle Associazioni Libere, fino ad oggi troppo lontani dal dibattito pubblico, per mettere a fuoco almeno le priorità da discutere e da condividere nel primario obiettivo di rilanciare la Città, ancora unica, attrattiva e con enormi potenzialità in vari campi, ma mortificata ed impoverita da amministrazioni inadeguate attrici di scelte scellerate, e da parte di una finta opposizione, ottusa e strumentale.

A questo scopo rivolgiamo un caloroso invito a tutti i Cittadini, come singoli o come partecipanti a gruppi già esistenti, e soprattutto a tutti quelli finora assenti dal dibattito politico, ad impegnarsi per mettere a fuoco le esigenze prioritarie del momento e lavorare concretamente ad un salto di qualità della nostra vita pubblica nell’interesse di tutti.

Ad oggi, infatti, non esiste un panorama definito se non nelle vecchie e logore logiche, oramai superate.

Ci teniamo a spronarvi per un vostro impegno civico, e far si che il nuovo anno sia finalmente quello della partecipazione attiva dei cittadini al governo della loro Città, e quindi della svolta e del totale cambiamento di metodi e di persone.

Respingiamo tutti insieme i soliti parassiti, saccheggiatori e gli opportunisti di turno. Riprendiamoci Siena, e assicuriamole finalmente il Buongoverno che potrà rilanciarla.

Pietraserena è nata nel 2004, ed è tuttora attiva, praticamente senza interruzioni. Ci sarà anche nel 2018.