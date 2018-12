Niente Presepe nella Cappella di Piazza. Staderini commenta

Gli scout, quest'anno, non hanno potuto realizzare la Sacra Famiglia nel luogo in cui è stata sempre installata

SIENA. “Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.

Al vedere la stella, essi [i Magi] provarono una grandissima gioia”.

Anche la Cappella di Piazza del Campo ha la propria cometa, ma non ha il Bambino con Maria sua madre e Giuseppe, poiché manca il presepe che gli Scout di Siena non hanno potuto fare e la Cappella è spoglia.

Se ci pensiamo anche alla Piazza del Campo manca qualcosa: come eravamo abituati da diversi anni a questa parte, non vedremo i cittini curiosi sugli scalini della Cappella di Piazza ad ammirare il presepe e fantasticare.

Quest’anno il Santo Natale in Piazza del Campo è stato interpretato in modo diverso e così siamo stati privati del calore della Sacra Famiglia e delle nostre belle tradizioni cristiane, nonostante la buona volontà dell’Assessore competente per materia.

Pietro Staderini

Sena Civitas