L’assessore Corsi ed il comandante Rinaldi rispondono al signor Borghi

Il lettore, di cui abbiamo pubblicato una lettera, contestava una multa

SIENA. In seguito alla lettera firmata dal signor Stefano Borghi e pubblicata dalla sua testata, ci teniamo a precisare che la Polizia Municipale non interviene mai su commissione e non ha altro fine diverso dal far rispettare le norme di legge.

Capiamo il disappunto di chi viene sanzionato ma siamo anche certi del corretto operato svolto dai nostri agenti.

Confermiamo comunque la nostra disponibilità a incontrare il signor Borghi per illustrare i dettagli che hanno portato alla sanzione.

L’assessore alla mobilità, viabilità, trasporti, smart city Andrea Corsi

il comandante in S.V. Polizia Municipale, personale Cesare Rinaldi