La Corte dei Miracoli sulle dimissioni di Ferretti

SIENA. Abbiamo appreso questa mattina delle dimissioni dell’assessore comunale Anna Ferretti, consegnate nella giornate di ieri al sindaco di Siena, Bruno Valentini.

Pur non entrando nel merito della questione, desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per il lavoro svolto negli ultimi mesi dall’assessore nel tentativo di trovare una soluzione condivisa sul problema dell’assegnazione della palazzina Livi all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico San Niccolò. Un periodo la dott.ssa Ferretti si è dimostrata interlocutrice affidabile e sempre disponibile al dialogo e alle sollecitazioni provenienti dalla nostra associazione.

Allo stesso tempo auspichiamo che la vicenda che la vede coinvolta (e che ci auguriamo possa essere chiarita al più presto) non interrompa il lungo iter avviato oramai da oltre un anno e che dovrebbe portare, nei prossimi giorni, ad una soluzione che ci auguriamo definitiva come ampiamente sollecitato dall’intera cittadinanza.

Il direttivo della Corte dei Miracoli