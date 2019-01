Giorgianni: “Rimborsi ai risparmiatori a rischio sanzioni Ue?”

Le Vittim del salvabanche chiedono con urgenza chiarimenti al Mef

Letizia Giorgianni

AREZZO. Appare purtroppo confermato, dalla stampa di oggi, che nella famosa missiva partita dal Mef (e sulla quale come Associazione chiedevamo delucidazioni), il direttore del Tesoro Rivera avesse posto delle perplessità sulle norme per i rimborsi dei risparmiatori, giudicate a suo avviso, passibili di procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Ci auguriamo che, prima di scrivere il testo, si fosse ottenutoa – con certezza – la garanzia che nessuna procedura di infrazione si sarebbe aperta, anche perchè, in caso contrario, sembrerebbe paradossale andare al tavolo di confronto europeo con un direttore generale che ha già dichiarato la legge meritevole di sanzione.