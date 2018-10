Sap: “Bene lo STOP alle chiusure dei 267 presidi di Polizia”

"La permanenza dell’apertura della Sezione della Polizia Postale di Siena ci riempie di grande soddisfazione

“Questa Segreteria Provinciale SAP, insieme a tutte le strutture provinciali SAP d’Italia, è molto soddisfatta di quanto dichiarato nei giorni scorsi dal sottosegretario all’Interno Nicola MOLTENI, sullo STOP alle chiusure dei 267 presidi di Polizia fra i quali Uffici della Polizia di Stato.

Era il 7 aprile 2017 quando diffondevamo un comunicato con il quale rendevamo nota alla cittadinanza senese, la decisione ministeriale sulla chiusura della Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Siena e la concreta possibilità che medesima sorte potesse seguire il Posto di Polizia Ferroviaria di Siena. Ci attivavamo non solo denunciando questa grave ed incomprensibile decisione all’opinione pubblica ma anche sollecitando l’Amministrazione Comunale di Siena dell’epoca affinché si adoperasse per opporsi a tale infausta decisione. Raccoglievamo la loro attenzione e il loro intervento, che non ebbe il risultato sperato. Tuttavia li ringraziavamo per quanto avevano potuto fare.

L’attuale maggioranza ha attenzione anche agli aspetti concernenti la sicurezza sul territorio nazionale e quindi alle Forze di Polizia; le successive dichiarazioni del Ministro dell’Interno, unite a quelle del sottosegretario all’Interno, trattano anche di nuove assunzioni per potenziare l’attuale organico di tutte le FF.PP. Questo messaggio è molto positivo ed importante, in specie per la vita di tutti i cittadini e degli operatori di Polizia.

Il SAP da solo, un anno fa, iniziava e portava avanti senza sosta la battaglia per denunciare le scriteriate ed inutili decisioni dell’allora Governo, del Ministro dell’Interno con il “silenzioso” assenso di qualche altra O.S. espresso con blande o pressoché assenti contrapposizioni. Per non dire delle scelte di quali Uffici sarebbero poi rimasti aperti nella nostra Toscana. Senza parole…

La notizia dello STOP e quindi la permanenza dell’apertura della Sezione della Polizia Postale di Siena, ci riempie di grande soddisfazione, non solo per la scelta fatta oggi dall’attuale Governo e Ministro dell’Interno che mettono in primo piano la sicurezza dei cittadini, tutti, ma della bontà della nostra caparbia scelta di opporsi alle chiusure dei 267 presidi di Polizia“.