Protestano i Vigili del Fuoco della Toscana

24 tagli al servizio mensa dopo il cambio di appalto

FIRENZE. Il segretario generale di Fns Cisl Toscana, Massimiliano Del Sordo, firma i comunicati che pubblichiamo.

“Non solo non vediamo ancora rinnovato il Contratto Nazionale di lavoro, fermo da oltre 8 anni, non solo lo Stato continua a non definire una trattativa che dura da mesi per avvicinare le retribuzioni dei vigili del fuoco a quelle delle forze di polizia, adesso il Ministero dell’Interno cambia anche il servizio dato in appalto a ditte private esterne per il servizio mensa e tutto a scapito di qualità e quantità con un livello che rende non dignitoso tale servizio verso i nostri colleghi.

Per questi motivi, con il documento che alleghiamo, la Segreteria Regionale della FNS CISL Toscana, il Sindacato più rappresentativo dei Vigili del Fuoco in Italia, ha proclamato lo Stato di Agitazione della Categoria ed attivate le procedure urgenti di conciliazione.

Quanto abbiamo assistito in questi giorni di festa è inaccettabile, i pasti forniti sono qualcosa che offende anche la dignità dei Lavoratori. Altro che eroi…. se non alziamo la voce ci tolgono anche quel poco che era rimasto e la mensa era almeno uno dei servizi fino a pochi giorni fa accettabile.

La protesta proseguirà fino a quando non avremo risposte adeguate. Abbiamo chiesto anche l’intervento della Segreteria Nazionale perchè il problema è comune in molte regioni”.

Dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria. Richiesta attivazione procedure di raffreddamento

“In data 15 e 23 Dicembre 2017 sono stati inviati due documenti – protocollo 2 e 3 VVF TOSCANA 2017-nei quali oltre a richiedere chiarimenti su alcuni quesiti posti, si tentava di sensibilizzare la Direzione Regionale Toscana sul problema della fornitura del servizio mensa VF e sui numerosi problemi che ne sarebbero scaturiti. Nessuna risposta ufficiale ad oggi ci è pervenuta. Inoltre numerose problematiche e di gravità inaccettabile sono emerse in molti Comandi della Toscana già dai primi giorni di applicazione del nuovo contratto di appalto mensa. Si sono verificate inadempienze contrattuali, stoccaggi inadeguati di derrate alimentari fino alla preparazione di pasti confezionati un giorno prima della somministrazione al personale vigile del fuoco. Per tali motivi e per tutelare la sicurezza la salute e la dignità dei lavoratori VF che operano nella Regione Toscana, con la presente si dichiara lo stato di agitazione di categoria e contestualmente l’attivazione delle procedure di raffreddamento ai sensi della legge 146/90 e successive modifiche”.