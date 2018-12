Pensionati Cgil, Cisl e Uil in presidio contro la Legge di Bilancio

SIENA. Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati della provincia di Siena si mobilitano giovedì 27 dicembre contro i provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio 2019.

Il ritrovo è fissato alle ore 10.00 in piazza del Duomo a Siena per effettuare un presidio di protesta al fine di esprimere il nostro totale disappunto a proposito della Legge di Bilancio 2019 presentata in Parlamento.

La Legge, non solo non tiene conto dell’impegno preso dal Governo durante l’incontro del 10 dicembre scorso, ma nel caso del sistema di rivalutazione delle pensioni, previsto dal primo gennaio prossimo, non dà attuazione alle intese sottoscritte nel 2016 e nel 2017 dai governi di centro-sinistra per il ripristino del sistema di rivalutazione delle pensioni sulla base della Legge 388 del 2000, continuando con la vessazione dei pensionati.

Infatti in tre anni la manovra sottrae 2,5 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati intervenendo nuovamente sull’adeguamento delle pensioni all’inflazione. Ora diciamo basta.

SPI CGIL, FNP CISL e UILP Siena