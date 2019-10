Ospedale di Abbadia: la denuncia dei sindacati su accoglienza e centralino

“La Colser Servizi fa dumping contrattuale, a rischio i diritti dei lavoratori”

Ospedale di Abbadia San Salvatore

AMIATA. L’Azienda vincitrice della nuova gara di appalto bandita dalla Regione Toscana per il servizio di portierato e reception dell’Ospedale di Abbadia San Salvatore, nonché del centralino provinciale dell’AUSL7, la COLSER SERVIZI Scrl, ha dichiarato apertamente di non riconoscere e di non voler applicare l’articolo 10 del capitolato, di cui era consapevole nel momento in cui ha partecipato alla gara. Non solo l’Azienda vuole scegliere il contratto nazionale di lavoro più economico e favorevole, ma si abbassa anche al ricatto per non mettere in pratica la continuità occupazionale prevista dall’appalto stesso, la cosiddetta clausola sociale, ben espressa nella delibera regionale n.433 del 7 aprile 2015, l’unica tutela per i lavoratori e le lavoratrici coinvolti di volta in volta nei cambi di appalto.

Inoltre nel codice etico della COLSER SERVIZI si legge che l’azienda assume come impegno fondamentale il rispetto della legge, della normativa e dei regolamenti in genere rifiutando e condannando il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere i propri obiettivi economici. Bell’esempio di coerenza! E’ davvero grave che un’azienda come la COLSER SERVIZI Scrl si presti a speculazioni contrattuali quando invece dovrebbe essere la prima a contrastare ed evitare il fenomeno del dumping contrattuale, tanto dannoso per le aziende e le cooperative serie! Nel mondo degli appalti, in cui purtroppo è già presente un gioco al ribasso, qui si vuole ulteriormente approfittare degli ultimi.

Grazie alla fermezza della FILCAMS CGIL e alla compattezza dei lavoratori interessati siamo riusciti a far sospendere la partenza di questo appalto finché non vengano ristabiliti i presupposti minimi di rispetto del capitolato. Rimane un po’ di amarezza nell’apprendere che non tutti i dirigenti USL amiatini abbiano compreso l’importanza della posta in gioco e che addirittura alcuni pare abbiano consigliato ai lavoratori di firmare alle condizioni della COLSER altrimenti avrebbero perso il loro posto di lavoro. Se ciò fosse vero sarebbe veramente grave.

La FILCAMS CGIL accoglie, invece, con estremo piacere e totale condivisione le dichiarazioni fatte mezzo stampa dal Direttore amministrativo della ASL Sud Est Toscana e si aspetta pieno appoggio affinché l’articolo 10 del capitolato sia attuato, garantendo a tutti i lavoratori coinvolti dagli appalti, a partire da quelli di Abbadia ma non solo, pieni diritti. Lo stesso capitolato di gara sta infatti prendendo vita anche in altri centralini/portinerie della provincia e ci risulterebbe che con il silenzio generale – ad eccezione della CGIL – siano stati applicati contratti nazionali di lavoro non conformi alla tipologia dell’azienda aggiudicataria. A tutela del personale informeremo gli enti di competenza al fine di fare chiarezza e garantire equità e pieni diritti per tutti i lavoratori.

Il contratto nazionale è una cosa seria e dalle aziende che partecipano ad appalti pubblici dobbiamo tutti pretendere estrema serietà e rispetto per i lavoratori e per le istituzioni che emanano capitolati di gara.

FILCAMS CGIL Siena