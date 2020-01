La Cgil parla di “De-precarizzazione: idee e proposte per ridare dignità al lavoro”

Venerdì 31 gennaio a Siena si terrà una tavola rotonda presso l’Auditorium della Casa dell’Ambiente

SIENA. Venerdì 31 gennaio alle ore 16.30 presso l’Auditorium della Casa dell’Ambiente in via Simone Martini 57 a Siena si svolgerà la tavola rotonda “De-precarizzazione: idee e proposte per ridare dignità al lavoro”.

Organizzata dalla CGIL di Siena con le categorie sindacali FICTEM, NIdiL e Funzione Pubblica, rispettivamente dei lavoratori del settore chimico, tessile, energia e manifatture, dei precari e dei lavoratori pubblici, l’iniziativa del sindacato vuole provare ad individuare delle soluzioni per restituire al lavoro stabile la sua centralità con due istituzioni regionali, ANCI e Regione, e due società partecipate del territorio, Sei Toscana ed ESTRA.

Parteciperanno: Matteo Biffoni, Presidente dell’ANCI Toscana, Giuseppe Cillis del NIdiL CGIL Nazionale, Urbano Dini, Direttore Gestionale di SEI Toscana, Cristina Grieco, Assessora al lavoro della Regione Toscana, Alessandro Piazzi, AD di ESTRA, Fabio Seggiani, Segretario Generale CGIL Siena.

Modererà i lavori la giornalista Giulia Maestrini.

Durante l’evento verrà proiettato il video di Andrea Searle “De-somministrazione”, realizzato con il contributo di testimonianze di lavoratori precari.