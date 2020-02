Fisac Cgil: “Mps reintegra i lavoratori esternalizzati a Fruendo”

"Il provvedimento aziendale riconosce in maniera chiara e definitiva le ragioni che portarono il Coordinamento MPS della Fisac CGIL a non firmare gli accordi"

Riceviamo e pubblichiamo dalla Fisac Cgil – Coordinamento RSA di Banca Monte dei Paschi di Siena

SIENA. In data odierna la Direzione Risorse Umane di Banca Monte dei Paschi ci ha comunicato la decisione di dare finalmente corso alle sentenze di secondo grado che prevedono il reintegro delle Lavoratrici e dei Lavoratori che si sono opposti in sede legale alla illegittima esternalizzazione di attività e dipendenti a Fruendo Srl.

Il provvedimento aziendale riconosce in maniera chiara e definitiva le ragioni che portarono il Coordinamento MPS della Fisac CGIL a non firmare gli accordi aventi per oggetto la suddetta esternalizzazione e pone tardivo rimedio agli errori aziendali nella costruzione dell’operazione Fruendo e nella gestione di tutta la vicenda.

È pertanto assolutamente necessario che, oltre al reintegro delle Lavoratrici e Lavoratori ricorrenti, vengano individuate garanzie occupazionali e normative per tutti i dipendenti di Fruendo provenienti da Banca MPS e oggetto di esternalizzazione.

La Fisac CGIL è, unitariamente con le altre OOSS, come sempre disponibile al confronto costruttivo nella convinzione che siano maturi i tempi per chiudere definitivamente questa vicenda.

La segreteria