Elezioni Rsu Avicoop: la Flai Cgil si conferma primo sindacato

Hanno votato 225 dipendenti su 265, pari al 84,9%. Il commento di Simone Pizzichi, segretario generale della Flai Cgil Siena

MONTERIGGIONI. Nei giorni 6 e 7 dicembre all’AVICOOP di Monteriggioni (Gruppo Amadori) si sono svolte le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Hanno votato 225 dipendenti su 265, pari al 84,9%.

Le schede valide sono state 210, con 104 voti alla FLAI CGIL (49,50%), 88 alla FAI CISL (41,9%) e 18 alla UILA UIL (8,5%).

Su 6 seggi a disposizione, 3 sono andati alla lista CGIL, 2 alla CISL e 1 alla UIL.

Simone Pizzichi, Segretario Generale della FLAI CGIL Siena, commenta così i risultati delle elezioni: “I lavoratori e le lavoratrici di AVICOOP, esprimendo il loro voto alla nostra lista e ai nostri candidati, hanno determinato un’importantissima conferma alle politiche sindacali che portiamo avanti in azienda e all’impegno della nostra Organizzazione nel settore. In questi anni siamo stati il sindacato che ha dato valore alle RSU e che con più coerenza le ha considerate il terminale più efficace per la rappresentanza e il potere negoziale dei lavoratori. Le maestranze di AVICOOP hanno contribuito alla riuscita di un importantissimo momento di espressione democratica, confermando con l’alta percentuale di partecipazione alle urne la fiducia nei delegati e nel sindacato. Questo risultato ci dà stimolo e consapevole responsabilità per affrontare da subito con la RSU le questioni ed i problemi contrattuali in Azienda. Gli eletti per la FLAI CGIL sono Amadou Diallo Papa, Luana Vannini e Vincenza Spiezio, ai quali auguro da subito buon lavoro”.