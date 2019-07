Ambulanza medicalizzata: sindacati insoddisfatti

SIENA. A seguito dell’incontro con il Direttore Generale tenutosi ieri, 24 luglio 2019, inerente la sostituzione dell’ambulanza infermierizzata (India) con l’ambulanza medicalizzata su Siena, la FP CGILComparto e Medici della AUSL Area Vasta Sud Est conferma la posizione di contrarietà alla revisione di un modello già funzionante.

Nell’incontro abbiamo sottolineato peraltro il disappunto per una scelta che, chiaramente indotta da pressioni politiche che poco hanno a che fare con una valenza scientifica, rimette in discussione un’esperienza di valore per i cittadini e i professionisti sanitari.

Per la FP CGIL AUSL Area Vasta Sud Est

Gennaro Troncone

Marco Vitelli