I lavoratori della Bassnet in presidio davanti al Mise

ROMA. Oggi 25 marzo, presso il mise si è tenuto un presidio dei lavoratori della Bassnet srl, societa operante nei settori credito e metalmeccanico. La causa dell’agitazione è lo stallo insopportabile della situazione in cui versano. Da 15 mesi la società e’ in regime di liquidazione e dopo svariati incontri tra azienda e parti sociali non si è ancora venuti a capo del problema. I lavoratori dopo la manifestazione odierna hanno annunciato una serie d’iniziative perché si arrivi con il vero protagonista della vicenda al tavolo delle trattative: Nexi. Infatti il colosso delle carte di credito, che fornisce le commesse alla Bassnet, finora è stato latitante trincerandosi al riguardo dietro comunicati evasivi, sollevandosi da ogni tipo di responsabilità. Ciononostante i lavoratori restano battaglieri più che mai pronti ad usare qualsiasi strumento diplomatico/legale per modificare il corso degli eventi.