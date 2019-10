I giovani incontrano il mondo del lavoro: 62 aziende per il Career Day Unisi

Palazzo del Rettorato, 10 ottobre, dalle 9.30 alle 16

SIENA. Sessantadue aziende, tra multinazionali, imprese nazionali e del territorio, insieme agli stand di numerosi enti di orientamento, accoglieranno studenti e laureati nel palazzo del Rettorato dell’Università di Siena per l’intera giornata del Career Day, domani, 10 ottobre.

Il cortile e i due piani del palazzo saranno il luogo di incontro tra i ragazzi e i responsabili delle risorse umane delle aziende che partecipano, dalle 9.30 alle 16. Gli interessati potranno visitare gli stand aziendali, dialogare direttamente con i referenti, sostenere colloqui individuali, raccogliere suggerimenti relativi al proprio percorso di carriera e ai profili professionali richiesti, consegnare il curriculum vitae, partecipare alle presentazioni aziendali in aula. Le aziende hanno l’opportunità di entrare in contatto con molti candidati per futuri rapporti di stage, di lavoro o per svolgere tesi di laurea in azienda.

“La giornata di oggi – spiega il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati – rappresenta il risultato del lavoro che l’Ateneo svolge tutto l’anno per potenziare il placement e i rapporti con il mondo delle professioni. Siamo infatti convinti dell’importanza del ruolo dell’Università nell’accompagnare i nostri studenti in questo passaggio fondamentale per la loro vita lavorativa e poniamo grande attenzione alla promozione di iniziative per favorire l’occupabilità dei nostri laureati e rispondere in modo efficace alle esigenze delle imprese. Alle imprese offriamo una utile opportunità di venire a conoscere la qualità del capitale umano formato all’interno del nostro Ateneo, convinti come siamo che tale capitale umano sia la migliore risorsa a loro disposizione per affermarsi sul mercato globale”.

“Dall’orientamento al lavoro ai servizi di consulenza – sottolinea la professoressa Claudia Faleri, delegata del rettore al Placement – dai progetti con le aziende agli eventi di recruiting durante tutto l’anno, passando per gli stage e i tirocini, sono tante le attività che l’Università di Siena, con il suo ufficio appositamente dedicato, organizza per favorire l’incontro dei suoi studenti e laureati con il mondo del lavoro. Non dimentichiamo anche le opportunità di apprendistato di alta formazione e ricerca, sempre più numerose grazie agli accordi stipulati con le aziende del territorio, che offrono alle imprese la possibilità di assumere un giovane durante il suo percorso di studio, al fine di modellare una figura professionale con competenze specialistiche che possono favorire la crescita e l’innovazione aziendale”.

Tutte le informazioni sul Career Day sono disponibili on line sul sito http://www.careerweek.unisi.it/career-day/

Le aziende che partecipano quest’anno sono: A1life, Adecco, Akka Italia, Allbus, Alleanza Assicurazioni, Allianz, Aubay, Bcube, Banca Mediolanum, Be Consulting Think, Project&Plan, Bnp Paribas, Bracco Imaging, Camst, Cassa Edile – Scuola Edile, Chiantibanca, Castelmonastero, Cna Servizi – Caf Imprese, Coesia, Confesercenti Siena, Consuere – Number 1, Dedagroup, Deloitte Italy, Dgs, Diglass, E-One Group, Estar, European Multitalent Group, Extra Gens, Futuro Gestione Business, Generali Italia, Gft Italia, Orienta, Indra Italia, Intarget Group, Join Business Management Consulting, Jsb Solutions, Laika Caravans, Maasi Enterprises, Gsk Vaccines, Lipari Consulting & Co, Banca Mps, Manpower, Marchesini Group, Mg Proget Group 1, Nextmind, Knowità, Pharma Integration, Pianigiani Rottami, Pramac, Progetto 5 Onlus, Procter&Gamble, Prometeia, Prometeo, Rcr, Sei Toscana, Silog Sistemi Logici, Sintra Consulting, Schlumberger, Soft Strategy, Trigano, Umana, Pharma Point.