Gsk ed i sindacati soddisfatti per il lavoro svolto

Un’importante conferma dell’impegno e della visione comuni, per garantire continuità e competitività delle attività dei siti di Siena e Rosia, nel rispetto dei lavoratori

SIENA. GSK Vaccines e tutte le rappresentanze sindacali di Femca CISL, Uiltec UIL, Filctem CGIL e la RSU di GSK Vaccines esprimono soddisfazione per il lavoro svolto che rappresenta un’importante conferma dell’impegno e della visione comuni, per garantire continuità e competitività delle attività dei siti di Siena e Rosia, nel rispetto dei lavoratori.

L’incontro, che si è tenuto in Confindustria, è parte di un lungo percorso di confronto in cui tutti i soggetti coinvolti hanno potuto manifestare le proprie istanze, necessità, punti di vista per tracciare insieme un disegno strategico comune per una delle realtà aziendali più importanti del territorio.

Questo percorso è un esempio efficace di come, attraverso un dialogo aperto e costruttivo, si possa collaborare con l’obiettivo comune di tutelare le persone e le attività dei siti di Siena e Rosia per il futuro.