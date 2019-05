Workshop di due giorni con Antonio Marra

Sabato 8 e domenica 9 giugno full immersion nel modo della gestione e ottimizzazione dei file e gestione del colore per la stampa Fine Art

SIENA. Due giorni con Antonio Manta in una full immersion nel mondo della gestione e ottimizzazione dei file e gestione del colore per la stampa Fine Art. Il workshop prevede una parte iniziale introduttiva e di conoscenza diretta degli strumenti base di Photoshop, i quali, usati in modo professionale, permettono di tradurre in “camera chiara” tutti quei passaggi e quelle logiche utilizzate nella stampa analogica in camera oscura. Verranno inoltre affrontati i vari metodi di conversione in B/W e di intervento sul colore

A chi si rivolge il workshop:

• Fotografi professionisti

• Fotoamatori

• Appassionati

MATERIALE RICHIESTO

Immagine RAW o Jpeg ad alta risoluzione da fornire su chiavetta USB

DATE: Sabato 8 e Domenica 9 Giugno 2019

ORARIO: 10:00 – 13:00 e 14:30 – 18:30

DOVE: Corte dei Miracoli, via Roma, 56, Siena

COSTO: € 80

Minimo N° PARTECIPANTI: 15

MAX N° PARTECIPANTI: 23

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

La prenotazione può essere effettuata presso il negozio Mohsen, via Pantaneto 128/130, telefonicamente al 3288822759 o via email a mohsensariaslani@gmail.como artigianatopersiano@libero.it