Tanti corsi con il Fondo For.te, tutti gratuiti

Le occasioni di formazione sono destinate ai dipendenti delle imprese del commercio, dei servizi e del turismo che aderiscono al Fondo

SIENA. Da “Tecniche innovative di vendita” a “Revenue e comunicazione soluzione integrata”. Ed ancora, da “Latte art e decorazione cappuccini” a “Controllo di gestione nelle strutture turistiche” fino a “Parole per vendere in hospitality management” e “Housekeeping”, per arrivare a “Corso barman”, “Inglese” e tutti i corsi in Haccp, Antincendio, Sicurezza sul lavoro utili per i lavoratori e le aziende.

Sono solo alcuni tra i tantissimi i corsi in partenza in autunno, tutti gratuiti, che hanno il finanziamento del Fondo For. Te. e sono destinati ai dipendenti delle imprese dei settori commercio, servizi e turismo che aderiscono al Fondo. Tutti i corsi nascono dalla rilevazione dei bisogni delle aziende e dall’organizzazione dell’Agenzia Formativa di Confcommercio S.a.i.ter srl. Le lezioni si terranno presso la sede di Siena, in Cerchiaia, così come Montalcino, Poggibonsi e Abbadia San Salvatore.

“L’offerta formativa nasce dalla rilevazione dei bisogni effettuata in fase di progettazione con le aziende che già aderiscono a For.te – fa notareCristina Petri, direttore S.a.i.ter – Se ci sono nuove aziende interessate a partecipare possono farlo, compreso le aziende che ancora non aderiscono al Fondo, chiaramente dopo aver fatto l’adesione. E’ una opportunità importante per tutte le imprese e rappresenta uno strumento capace di dare un rilevante vantaggio competitivo per la formazione di tutto il personale aziendale, elemento chiave centrale per l’innovazione e la dinamicità aziendale”.

A Siena, presso la sede di Confcommercio, in Strada di Cerchiaia si terranno sia i corsi per la sicurezza del lavoro, haccp ecc…che corsi professionalizzanti. Iniziando da questi ultimi, ci sarà il corso di “Inglese”, dal 2 ottobre al 31 ottobre (iscrizioni entro il 23 settembre), e poi “Tecniche innovative di vendita”, dal 14 ottobre al 21 ottobre (iscrizioni entro il 30 settembre). Per le strutture turistico-alberghiere arriva il “Revenue e comunicazione la soluzione integrata – hospitality e communication management” con l’obiettivo di migliorare le performance delle strutture, dal 21 ottobre al 5 novembre (iscrizioni entro il 10 ottobre). Invece parla ai bar “Latte art e decorazione cappuccini”, il corso che si incentra sulla preparazione di cappuccini, caffè e latte, con particolare enfasi sulla loro decorazione e presentazione decorativa al cliente che si terrà il 29 ottobre (iscrizioni entro il 15 ottobre). Il corso per “Controllo di gestione nelle strutture turistiche” si terrà dal 7 all’11 novembre, iscrizioni entro il 28 ottobre. “Parole per vendere in hospitality management” si terrà invece dal 12 novembre al 14 novembre, iscrizioni entro il 4 novembre. Il corso in “Housekeeping”, rivolto ad albergatori e ricco di consigli pratici, idee e tecniche utili per un servizio di eccellenza si terrà il 15 novembre, iscrizioni entro il 31 ottobre. E poi, l’ “Inglese di base per commercio e il turismo” si terrà dal 15 ottobre al 14 novembre, iscrizioni entro il 7 ottobre. Il livello intermedio di inglese ci sarà dal 19 novembre al 17 dicembre, iscrizioni entro l’11 novembre. E poi ancora, il “Corso Barman” dal 25 novembre al 28 novembre, iscrizioni entro l’11 novembre, e “Tecniche di budgeting e controllo di gestione dal 16 ottobre al 6 di novembre, iscrizioni entro il 7 ottobre.

Insieme a tutto questo ci sono i corsi per sicurezza, haccp, privacy. Si parte dal 23 al 26 settembre con la “Sicurezza lavoratori base”, poi l’ “Aggiornamento Haccp” il 25 settembre, “Haccp addetto attività complesse” il 30 settembre, il 4 ottobre e il 7 ottobre, il “Primo Soccorso base” il 1, 3 e 8 ottobre, il “Corso per la privacy” il 2 ottobre, “L’aggiornamento sulla sicurezza dei lavoratori” il 7 e 10 ottobre, “L’aggiornamento primo soccorso” l’8 ottobre, il “Corso per la privacy” il 3 ottobre e poi il 4 e 11 novembre, “L’antincendio a rischio basso” il 9 ottobre, il “Corso per la sicurezza di base” il 14 e 17 ottobre, “L’aggiornamento sulla sicurezza dei lavoratori” il 24 e 28 ottobre, il “Corso per il primo soccorso” il 29 ottobre e poi il 6 e 12 novembre, “L’aggiornamento per il primo soccorso il 29 ottobre”.

A Montalcino il 7, 10 e 14 ottobre ci sarà il corso dedicato all’haccp. A Poggibonsi, invece, si parlerà di “Sicurezza lavoro” l’8 e 15 ottobre, di “Aggiornamento sicurezza lavoro” il 22 e 29 ottobre, di “Primo soccorso” il 5, 7 e 12 novembre ed infine di “Aggiornamento per il primo soccorso” il 14 novembre. Nella sede di Abbadia San Salvatore in autunno ci saranno sia corsi professionalizzanti che i corsi obbligatori. Tra i primi, “Imparare a presentare il vino” dal 23 settembre al 7 ottobre, iscrizioni entro il 13 settembre. E poi, ci sarà il corso di “Spagnolo” dal 1 ottobre al 12 novembre, iscrizioni entro il 20 settembre. Per la gestione delle strutture ci sarà il corso “Fidelizzare la clientela e gestione efficace dei reclami” dal 28 ottobre al 29 ottobre, iscrizioni entro il 14 ottobre mentre per i bar “Latte art e decorazione cappuccini” il 25 settembre iscrizioni entro l’11 settembre.

Il Fondo For.te è tra i più importanti Fondi interprofessionali per la formazione continua, è Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti che operano nel settore terziario: commercio, turismo, servizi, logistica, spedizioni e trasporto. Il For.te promuove e finanzia piani e progetti formativi aziendali, pluriaziendali, territoriali, settoriali e individuali. L’iscrizione non comporta alcun costo aggiuntivo per le aziende dal momento che tale fondo viene finanziato con il contributo dello 0,30% che da sempre viene versato dalle imprese all’Inps, nell’ambito del contributo per la disoccupazione.

Per conoscere scadenze e dettagli è importante chiedere informazioni a Confcommercio Siena, a Valentina Bertini e Eleonora Frosoni ai numeri 0577/248861 e 0577/248818 o via mail a vbertini@confcommercio.siena.it o formazione6@confcommercio.siena.it. Tutte le info sono anche nella pagina Fb di Confcommercio www.facebook.com/ConfcommercioSiena/ e sul sito www.saiter.it