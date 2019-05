Specializzarsi d’estate sui social di terme e turismo: proposta Cescot

Lezioni e stage per un totale di 210 ore. Iscrizioni possibili entro il 14 giugno

SIENA. L’Agenzia Formativa Cescot Siena – Società Cooperativa Esercenti di Confesercenti Siena organizza, il corso gratuito “Web e social media marketing per strutture ricettive termali”; realizzato con il concorso finanziario dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana; finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 15086 del 29/07/2017. Rivolto a 10 allievi (riserva del 40% dei posti per le donne) maggiorenni, in cerca di occupazione, inattivi, disoccupati, inoccupati.

Le lezioni prenderanno il via nel mese di luglio 2019, per un totale di 210 ore di cui 87 di stage da effettuare presso strutture ricettive di Siena e provincia. Il corso ha l’obiettivo di facilitare l’acquisizione di conoscenze sul settore per quanto concerne le tecniche di vendita, politiche di marketing, normative di settore e tecniche di revenue/princing; concluso il corso gli allievi saranno in grado di utilizzare i software gestionali più diffusi, di internet e dei social media, conoscere il ruolo di tali strumenti nell’attuale filiera del turismo e saperli usare.

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un’idoneità alla Certificazione di competenze relativa alle ADA UC579 “Politiche di promozione”, UC985 “Promozione della struttura ricettiva” e UC1926 “Gestione delle attività di marketing”, si è ammessi all’esame con una frequenza minima del 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% delle ore di stage).

Le domande di iscrizione dovranno essere presentante entro il 14/06/2019 a: Segreteria CESCOT SIENA – SOCIETA’ COOPERATIVA ESERCENTI – S.S. 73 Levante 10 – 53100 Siena. I moduli di iscrizione sono reperibili presso l’agenzia formativa di Confesercenti Siena, o scaricabili dal sito: www.cescot.siena.it – Sezione Comunicazione e Marketing. Se il numero di domande di iscrizione sarà superiore a quello previsto si svolgerà una selezione in data 9 maggio 2019; è previsto in ogni caso un colloquio motivazionale preliminare.

Per informazioni e richiesta modelli di domanda iscrizione contattare: Ufficio Cescot Siena MARTINA BELLINI 0577/252234 – CAROLINA PIROZZI 0577/252265 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: formazione@confesercenti.siena .it .

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE Toscana 2014 -2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani