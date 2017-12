Al Cefoart un corso per guardiani di animali

Al via anche delle lezioni per conducenti di veicoli stradali che trasportano animali vivi. Le domande vanno presentare entro il 12 ottobre

SIENA. A Siena c’è tempo fino al 12 ottobre per iscriversi al corso rivolto ai guardiani e ai conducenti dei veicoli stradali che trasportano equini domestici e animali domestici (specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame). Le lezioni, affidate ad un medico veterinario formatore della Asl 7 Siena (dipartimento di “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”) e ad un esperto di sicurezza, si terranno nel tardo pomeriggio al Cefoart di Siena (via delle Arti 4) nei seguenti giorni: 19, 25 e 26 ottobre. L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze tecniche e legislative inerenti il trasporto di animali vivi su strada, per ottenere il rilascio del “certificato di idoneità” (ai sensi dell’art. 17 d dell’allegato IV al Regolamento (CE) n. 1/2005).

Dopo la formazione, nel mese di ottobre si terrà l’esame alla Usl in strada del Ruffolo a Siena. Per gli associati Cna, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil è previsto uno sconto nella quota di partecipazione al corso. E’ possibile iscriversi o avere maggiori informazioni contattando il Cefoart al numero telefonico 0577-530142.