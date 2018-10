Cosvig assusme due professionisti per il SestaLab

Due i profili: Field Electrical Engineer e Set Up Plant Engineer

RADICONDOLI. CoSviG ha pubblicato da qualche giorno i bandi per la ricerca di due figure a tempo indeterminato, ovvero un Field Electrical Engineer e un Set Up Plant Engineer.

Il candidato ideale per il Field Electrical Engineer, leggiamo nel bando, deve possedere, tra le altre cose, un “Diploma di scuola secondaria Superiore di Primo Grado” e “3 anni di esperienza complessiva come strumentista in ambito industriale”; la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni è fissata per le ore 12.00 del 22/10/2018. La mansione da ricoprire è finalizzata al mantenimento, installazione e calibrazione della strumentazione elettromeccanica e di automazione presente in Sesta Lab. Considerando che essenzialmente sono vendute delle misure, la nuova figura sarà decisiva per il buon esito del servizio offerto. Non di meno condurrà l’impianto di concerto col resto del team durante i test di combustione.

Per il Set Up Plant Engineer, il candidato dovrà, invece, disporre di “Laurea specialistica o magistrale in ingegneria settore industriale”; in questo caso la scadenza è fissata sempre per le ore 12.00, ma del 26/11/2018. La mansione da ricoprire è finalizzata al mantenimento e all’installazione di tutto ciò necessiti il business in Sesta Lab. Affronterà problematiche interdisciplinari e condurrà l’impianto durante i test di combustione.

I due ruoli – rispettivamente afferibili al III e V Livello del CCNL Metalmeccanici ed Industria – saranno chiamati ad operare in Sesta Lab (unità funzionale CoSviG) dove i più importanti sviluppatori di turbine a gas al mondo verificano e sviluppano il proprio sistema di combustione. I mercati di riferimento sono aeronautico, spaziale, di volo supersonico, navale, petrolifero e per la produzione di energia elettrica.

La crescita continua registrata sin dal momento d’acquisizione di Sesta Lab da parte di CoSviG e la scelta di operare con personale giovane determina un ambiente di lavoro motivante e dinamico, in linea con le meccaniche del core business internazionale del quale fa parte.

Per maggiori informazioni circa le modalità di presentazione delle domande di candidatura e il resto della documentazione, si rimanda al portale www.CoSviG.it, sezione “Bandi CoSviG”, oppure ai link sottoriportati: